Politiet har torsdag formiddag fjernet en bil som sperret for anleggstrafikken til utbyggingen av vindmølleparken på toppen av Haramsøya på Sunnmøre.

– Dette er en stor tragedie og eit gedigent overtramp mot folk og natur, seier vindkraftmotstander Pernille Aksnes til NRK.

Bilen med aksjonist Hans Petter Thue i førersetet ble rundt klokken 10.20 lastet opp på planet på en kranbil for å bli kjørt bort av lokalt politi, viser en video lokale aksjonister har lagt ut. Lokale vindkraftmotstandere beveget seg sakte foran kranbilen.

Motvind Norge sendte direkte fra politiaksjonen.

– Hvem holder du ansvarlig for dette? spør en aksjonist.

– Erna Solberg!, kommer svaret kontant.

Sunnmørsposten har lagt ut bilder av politibiler på plass på øya, der de snakker med aksjonisten Hans Petter Thue og gitt ham beskjed om at de vil fjerne bilen hans, om han ikke gjør det frivillig.

På Twitter forsvarer politiet aksjonsformen slik:

#Haramsøya I oppdraget som pågår har politiet to roller: Politiet skal gi rom for at uenighet skal komme til uttrykk. Politiet skal også sørge for at tilkomstveier og arbeidsplasser holdes åpne, slik at lovlig arbeid gjennomføres. Se film: https://t.co/lZQnlfPDPF

— Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) June 11, 2020