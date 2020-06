annonse

Rasende reaksjoner på at politiet rykker ut mot vindkraftmotstandere på Harmsøya.



Politiet rykket torsdag ut på Haramsøya der vindkraftmotstandere har sperret veien for anleggsmaskiner på øya, der lokalbefolkningen raser mot planer om en vindmøllepark på toppen av fjellet. Kommunestyret i Ålesund har også sagt nei til utbyggingen, uten å bli lyttet til.

Sunnmørsposten har lagt ut bilder av politibiler på plass på øya, der de snakker med aksjonisten Hans Petter Thue og gitt ham beskjed om at de vil fjerne bilen hans, om han ikke gjør det frivillig.

– Politiet har tatt tida til hjelp og akseptert passiv motstand. Men når det kommer til direkte ulovligheter kan vi ikke stå og se på, sier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim i Ålesund politistasjon.

Forsvarte seg

Politiet forsøkte også på Twitter å forsvare aksjonsformen.

#Haramsøya I oppdraget som pågår har politiet to roller: Politiet skal gi rom for at uenighet skal komme til uttrykk. Politiet skal også sørge for at tilkomstveier og arbeidsplasser holdes åpne, slik at lovlig arbeid gjennomføres. Se film: https://t.co/lZQnlfPDPF — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) June 11, 2020

Rasende

Men utspillet fra politiet i Møre og Romsdal møtte rasende reaksjoner.

– Det er ikke et oppdrag. Det er et overgrep mot folk på Haramsøya sine historiske rettighet til å bo og leve på sitt kjære hjemsted. Overgrepet vil stå igjen som et monument over den totale av overkjøringdistrikts-Norge. Skam over politiet som er med på dette, skriver en person.

En annen er også opprørt:

– Dette er flaut! Her hjelper dere et privat selskap med å få tilgang på en privat vei som de ikke har avtale om å bruke, skriver en Twitter-bruker.

Han mener veibruken ikke er hjemlet i avtaler og at dette vil komme opp i en senere rettssak.

– Dette blir lagt merke til!

Ressurser

Andre stiller spørsmål ved ressursbruken.

– Hvorfor svarer dere ikke utbygger at dere ikke har ressurser slik andre får til svar? Kan vi få svar på hvem i politiet som har tatt denne avgjørelsen om å sende så mye politi utover?

Her kan du se en video med Oddbjørn Solheim i Ålesund som forsvarer maktbruken mot aksjonistene på Haramsøya.

