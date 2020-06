annonse

Pårørende bekrefter onsdag at levningene som er funnet på eiendommen til Chad Daybell i Idaho i USA er de savnede barna til kona hans.

Tirsdag ble det satt opp blå telt på eiendommen etter at menneskelevninger ble funnet, og onsdag bekreftet pårørende av de to savnede barna at det er de som er funnet. Politiet har ikke bekreftet dette ennå.

Politiet i USA har i et halvt år etterforsket forsvinningene av søsknene i Idaho, Joshua «JJ» Vallow (7) og søsteren Tylee Ryan (17). Slektninger slo alarm da de besøkte moren Lori og hennes nye mann Chad Daybell i november i fjor, og fant ut at paret, som knyttes til en dommedagssekt, bodde alene og at barna ikke var sett siden september.

Paret giftet seg i oktober i fjor, to uker etter at Daybells forrige kone døde mens hun sov, en måned etter at barna forsvant og noen måneder etter at Loris forrige ektemann ble skutt og drept av Loris bror.

Da politiet konfronterte moren med barnas forsvinning og krevde at hun møtte i retten for å avgi forklaring, stakk hun av. Hun møtte heller ikke opp i retten. Lori Daybell ble pågrepet på Hawaii på ferie og siktet i februar for å ha forlatt barna sine og motarbeidet politiet.

Nå er også Chad Daybell pågrepet, siktet for å ha skjult og ødelagt menneskelevninger.