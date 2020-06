annonse

I vårt naboland i øst, ikke så langt fra grensen mot Norge, kan det snart etableres en gigantisk moské av islamistiske ekstremister.

Den svenske landsdelen Värmland vil snart bli hjemsted for en stor ekstremistmoské. En forening med navn Islamiska kulturföreningen, som har koblinger til islamister, har slått seg ned i Karlstad, og er bare én politisk beslutning fra å kunne etablere en kjempemoské med en 22 meter høy minaret for bønnerop. Dette rapporterer svenskenes rikskringkaster SVT.

Neste uke skal en nemnd for bygg og anlegg i kommunen endelig avgjøre om det skal gis tillatelse til at moskéen oppføres. Dette etter flere års planlegging.

– Det er drømmen for alle muslimer i Karlstad, sier Raud Ahmadi, som er leder for islamistforeningen, til statskanalen.

Moskéen skal etter planen bli hele 1171 kvadratmeter stor.

Kommunepolitikere sa ja i 2017

Allerede i 2017 besluttet politikere i kommunen å si ja til en plan som ga grønt lys for å bygge en moské i det aktuelle området. Det var fremst Socialdemokraterna som gikk i front for å gi foreningen lov til å oppføre moskéen, mens høyrepartiene Moderaterna, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna sa nei.

Den negative innstillingen i høyrepartiene er av en sosialdemokratisk, kvinnelig politiker omtalt som «populistisk».

Det har vært kjent i flere år at Islamiska kulturföreningen flere ganger har latt salafistiske imamer utdannet i Saudi-Arabia holde foredrag i deres lokaler.

Salafismen er en bokstavtro retning innen sunni-islam, der man ønsker å gå tilbake til 600-tallet, da islams prinsipper først ble nedtegnet.

Kvinneundertrykkelse

Imamer med tilknytning til foreningen har bidratt til å spre sterkt sexistiske og hatefulle budskap.

– Hun får ikke gå ut uten hans tillatelse, for han har den rollen å være leder, slo en imam fast i Karlstad, ifølge Sveriges Radio.

Den profilerte bloggeren Mohamed Omar, som er åpent kritisk til islamisme, har slått fast at Islamiska kulturföreningen er en antidemokratisk bevegelse, og at valget av predikanter viser hva slags tankegods de har. Han påpeker at de salafistiske kreftene foreningen kultiverer står for at kvinner skal underkaste seg mannen på alle måter.

– Om de ikke selv er salafister, så synes jeg at det er merkelig at de inviterer inn salafister, har Omar slått fast.