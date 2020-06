annonse

Det islamske emiratet i Afghanistan (Taliban) maner til fortsatt kamp mot frafalne i den afghanske sentralregjeringen og deres vestlige allierte.

I en nylig publisert video titulert «For ekte menn» utgitt av den afghanske opprørsgruppen, er Taliban krystallklare på hva de synes om vestlig kultur, demokrati, sekularisme og kvinnerettigheter.

Taliban er ikke nådig med afghanske styresmakter og deres amerikanske allierte, og gjør det klart at de vil fortsette å krige mot «de frafalne» og «satanisme», på tross av den såkalte fredsavtalen med USA:

Hellige krigere

To fortellerstemmer innleder videoen med å konstatere at rettskafne muslimske mujahedin (hellige krigere) alltid har vært i krig med de vantro, siden tidenes morgen.

«Følgerne av sannhet og falskhet har alltid vært i konflikt med hverandre gjennom historien. På den ene siden er det sataniske folket og fiendene til religionen, som har forsøkt å villede folket. På den andre siden, løvene og de ekte mennene med deres urokkelige besluttsomhet,» sier de.

«Allah den allmektige lager dedikerte mujahedin og ekte menn i den muslimske ummaen (nasjonen) i alle aldre – for å krige mot falskenheten, hykleriet, undertrykkelsen og kaoset etter beste evne. Og for å løfte den islamske ummaen til den høyeste æren. Ekte menn er dem som har blitt trent i islams skole, som setter islamsk sharia (lovgivning) høyest,» forteller de videre.

Frafalne

Fortellerstemmene fortsetter deretter med å peke på de moralske forskjellene mellom de rettroende muslimene og de frafalne vantro.

«De frafalne er opplært i den giftige avvikende troen av ateisme, kommunisme, sekularisme, demokrati og andre sataniske vestlige og vantro ideologier, for å villede muslimene med sine avvikende ideologier. Ekte menn er de som følger koranens hellige sti og sharia. Og de frafalne er menneskene som jobber for implementering av sekularisme og frafallende lover i stedet for sharia,» argumenterer de.

«Ekte menn er mujahedin som står med folket i deres gleder, i deres smerte og deres trøbler. Og de frafalne er de som følger i satans fotspor og leder folk til korrupsjon, prostitusjon, immoralitet, religionsløshet, slaveri og vestlige verdier,» sier de.

«Ekte menn er de ekte forsvarerne til islam og muslimer, og mujahedin som kriger mot inntrengerne. Det frafalne folket fornærmer og dreper muslimske menn, kvinner og barn etter anmodning fra inntrengerne for materielle goder og penger,» legger de til.

Utvikling

Taliban skryter deretter av sine samfunnsutviklingsprosjekter, mens de sier at vantro bare vil ødelegge.

«Ekte menn – ved siden av å opplyse sinnet til den nye generasjonen av muslimer – ønsker også å bygge byer, veier, kanaler og andre offentlige steder for folks velvære. Men det frafalne folket er dem som ødelegger folks byer og hjem hver dag. Og kommer med falske slagord for å dekke over deres kriminalitet,» sier de.

Kollaboratører

Deretter retter Taliban kritikk mot afghanere som samarbeider med den vantro amerikanske okkupasjonsmakten.

«Ekte menn er løvene som tyr til jihad (hellig krig) for å slåss mot falskhet og hykleri. Men de frafalne er menneskene som slåss om være med inntrengerne og de vantro og tar dem i hånden,» sier de.

«Fortell hyklerne at det er en smertefull straff for dem som tar vantro som allierte i stedet for de troende,» advarer de.

Resten av videoen

Etter denne innledningen som varer i underkant av seks minutter, er resten av videoen som til sammen varer i 23 minutter først og fremst dedikert til å vise hvor dyktige Taliban er på krigføring, mens islam-orienterte sanger (nasheed) synges i bakgrunnen.

