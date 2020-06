annonse

annonse

Allerede hadde en redaktør i New York Times og en i Philadelphia Inquirer måtte trekke seg, nå har to andre også måttet gå etter press fra Black Live Matter-aktivister.

For noen dager siden ble det klart at New York Times’ kronikkredaktør, James Bennet, ble tvunget til å trekke seg etter å ha publisert en kronikk som venstreaktivister mente oppfordret til bruk av militærmakt mot demonstranter i USA.

Det var kronikken «Send inn troppene», som senator Tom Cotton fra Arkansas hadde skrevet som skapte er ras av kritikk mot redaktøren, James Bennet. Kronikken satte sinnene i kok både hos lesere og ansatte i New York Times. Etter først å ha forsvart publiseringen, ble Bennet kastet under bussen av sine overordnede.

annonse

I Philadelphia Inquirer måtte Stan Wischnowski trekke seg som ansvarlig redaktør etter å ha brukt overskriften «Building Matter, Too» etter vandaliseringen og plyndringene som fulgte protestene.

Les også: Vasker føttene til svarte og unnskylder seg for å være hvite

Nå har også Adam Rapoport, sjefredaktør i Bon Appétit måttet trekke seg etter at det dukket opp gamle bilder av ham og hans kone i et «brown-face» Halloween-kostyme. En ansatt i matmagasinet begynte deretter å legge ut flere historier på Instagram der hun beskyldte Rapoport for utstrakt diskriminering.

Rapoport trakk seg deretter og la ut denne meldingen på Instagram:

annonse

«Jeg trekker meg fra stillingen som sjefredaktør i Bon Appétit for å jobbe med meg selv som menneske og for å la Bon Appétit komme til et bedre sted.»

Også Christene Barberich, redaktør i Refinery29 har måtte trekke seg etter liknende anklager.

Det er Breitbart som melder dette.