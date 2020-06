annonse

annonse

Etter å ha ramponert statuer og krevd malerier fjernet har de historiske revisjonistene nå rettet blikket mot USAs militærbaser, som mange er navngitt etter sørstatsgeneraler. Men president Donald Trump avviser kontant å omdøpe basene.

I tumultene som fulgte drapet på afroamerikanske George Floyd i Minneapolis, USA, har den politiske venstresiden utnyttet situasjonen til å fremme sin historiske revisjonisme, som går ut på at alle historiske personer som ikke lever opp til dagens politiske idealer – fortrinnsvis venstresidens egne – skal utslettes fra historien.

Blant annet har Miljøpartiet De Grønne foreslått å fjerne et historisk maleri fra Bergens bystyresal og omdøpe bydelen Møhlenpris. Grunnen er at maleriet angivelig viser en afrikaner og fremstiller denne som iboende vill og morderisk, mens Jørgen Thormøhlen drev skipsfrakt med slaver fra Afrika.

annonse

Les også: Sportshelter kritiserte Kinas kommunistparti – nå skrives de ut av historien

Mens mobben oftest har tatt loven i egne hender ved å rive eller utøve hærverk på statuer av ikke-godkjente personer, har fjerning også skjedd på lovlig vis. I London har borgermester Sadiq Khan beordret at statuen av slavehandler Robert Milligan tas ned.

Oppildnet av medgang har de rastløse massene nå rettet blikket mot USAs militærbaser. Men president Donald Trump is having none of it, og avfeier revisjonistenes krav om å endre navnet på militærbaser oppkalt etter sørstatsgeneraler, det vil si generaler som kjempet for Den amerikanske konføderasjon under borgerkrigen fra 1861 til 1865.

På Twitter gjør Trump det klart at «min regjering ikke engang vil overveie» å endre navn på militære installasjoner, og trekker frem Fort Bragg i North Carolina, Fort Hood i Texas og Fort Benning i Georgia som installasjoner det ikke kommer på tale å omdøpe.

annonse

It has been suggested that we should rename as many as 10 of our Legendary Military Bases, such as Fort Bragg in North Carolina, Fort Hood in Texas, Fort Benning in Georgia, etc. These Monumental and very Powerful Bases have become part of a Great American Heritage, and a… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020

…history of Winning, Victory, and Freedom. The United States of America trained and deployed our HEROES on these Hallowed Grounds, and won two World Wars. Therefore, my Administration will not even consider the renaming of these Magnificent and Fabled Military Installations… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020

…Our history as the Greatest Nation in the World will not be tampered with. Respect our Military! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2020

Sørstatsgeneralen Braxton Bragg eide en sukkerplantasje som ble drevet av over hundre slaver, mens general Henry Lewis Benning kjempet innbitt mot å sette slaver fri.

Sørstatene tapte som kjent borgerkrigen, og i 1865 ble slaveriet i USA opphevet med det trettende grunnlovstillegg. Slaveeierpartiet The Democratic Party – Demokratene – gav da opp sin kamp for å holde afrikanere i fangenskap og benytte dem til tvangsarbeid.

annonse

Les også: Sørstatsflagget bannlyst fra Nascar etter «black lives matter» demonstrasjoner

Demokratene fortsatte likevel å motarbeide likestilling av afroamerikanere, herunder avskaffelse av rasesegregasjon. Først etter Voting Rights Act i 1965 måtte Demokratene bite i gresset, og tillot afroamerikanere bli medlem i Det demokratiske parti og delta i partiets primærvalg.

Plantasjementaliteten er tilsynelatende ikke helt fordunstet i Demokratene, som i dag påberoper seg politisk eierskap over mørkhudede velgere. Sist i mai 2020 uttalte Demokratenes kommende presidentkandidat Joe Biden at afroamerikanere som ikke stemmer på ham selv, «ikke er sorte».