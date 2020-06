annonse

– I løpet av mine over 40 år i Norge har jeg blitt utsatt for rasisme kun én gang. Andre må få ha sine opplevelser og fortelle om dem. Men vi har ikke et rasismeproblem i Norge. Det mener jeg min historie er et bevis for.

Slik innleder Farjam Movafagh en kronikk i Aftenposten. Movafagh kom til Norge fra Iran etter at Khomeini tok makten, og er leder i Sekulær Allianse. Han har sett seg lei på påstanden om at vi nærmest «vasser i rasisme» her i Norge. Og han mener NRK har mye av skylden for denne formidlingen.

Han forteller om sin eneste opplevde rasisme:

– Jeg har bodd i Norge siden Khomeini ødela landet jeg ble født i 1979. I de over 40 årene her har jeg blitt utsatt for rasisme kun én gang. Da ble jeg som 16-åring kalt terrorist av en fremmed mann på toget fra Oslo til Trondheim. Dette medførte at fire (hvite) personer straks hoppet opp fra setene sine på forskjellige steder i vognen og sørget for at stakkaren forlot toget på neste stasjon. Jeg blir fortsatt rørt når jeg tenker på disse fire fremmedes reaksjon.

Fører ikke til noe godt

Movafagh mener de stadige rasismeutspillene ikke vil føre til noe godt.

– Det eneste vi oppnår med slike utspill, er mer «oss» og «dem», mer splittelse og avstand mellom mennesker. Noe som hver dag blir et stadig større problem for samfunnet vårt.

Han mener ungdommen, også de med minoritetsbakgrunn, må lære å ta ansvar selv. Å hele tiden gi rasisme skylden for sin egen mangel på suksess «bremser forsøk på å lykkes i livet».

Movafagh avslutter slik:

– De som er de virkelige heltene i dag, er de som bidrar aktivt til å bygge broer mellom mennesker. De som understreker enhver overfladisk identitetsmarkør, som etnisk tilhørighet, gjør det stikk motsatte.