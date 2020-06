annonse

To områder, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, åpnes for søknader om kraftproduksjon til havs.

Dette medfører at det åpnes mulighet for å søke konsesjon til vindkraftprosjekter til havs. Dette rapporterer Olje- og energidepartementet i en pressemelding fredag.

– For første gang vil det bli mulig å søke konsesjon for større prosjekter for vindkraft til havs på norsk sokkel. Vindkraft betyr store muligheter for norske virksomheter. Vi trenger flere bein å stå på i det grønne skiftet, og dette er et stort steg for havvindnæringen i Norge, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Områdene blir åpnet fra 1. januar neste år. Det er imidlertid fastsatt grenser for hvor store utbygginger som kan tillates.

– Samlet ligger områdene til rette for 4.500 megawatt med vindkraft, noe som gir rike muligheter for utvikling, sier Bru.