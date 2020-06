annonse

En gruppe demonstranter har okkupert et politihovedkvarter og et omkringliggende område av byen Seattle nordvest i USA siden mandag kveld. Væpnede vakter patruljerer barrikadene, ifølge opplysninger gitt til Fox News.

Seattle er kjent som et sentrum for radikal venstreorientert aktivisme og «anarkister». Det er derfor ikke overraskende for observatører at byen har bevitnet omfattende uro i etterkant av drapet på George Floyd. Men den siste utviklingen er et ytterligere steg i retning av anarki.

I denne siste utviklingen har de tatt kontroll over et område av byen og satt opp skilt «autonom sone», «politifri sone» og «nå forlater du USA». Det rapporteres også at aktivistene krever penger av næringsdrivende innen det «autonome området». De kaller området for «Capitol Hill Autonomous Zone» (CHAZ).

Politisjef Carmen Best i Seattle forsvarte avgjørelsen om å gi opp politistasjonen og trekke seg ut av området.

«Vi hadde troverdig informasjon på at antiregjeringsgrupper ville ødelegge distriktet da vi dro, enten det var gjennom hærverk eller brannstiftelse,» sa hun. «Og politiet ble ikke skadet og distriktet står,» la hun til.

Demonstranter kastet angivelig også glassflasker, steiner og «eksplosiver» på politiet der lørdag. Politiet sa at de brukte gummikuler og pepperspray for å prøve å bryte opp folkemengdene. Seattles politiske ledelse tok også beslutningen om å forby politiet fra å bruke tåregass for å dempe uroen.

Dette kritiserte politisjefen: «Det virker som en fornærmelse mot deg og samfunnet vårt.» Hun beskyldte Seattles politiske ledelse for å ha gitt etter for «alvorlig offentlig press» for beslutningen om å trekke seg ut av East Precinct-bygningen, hvor politiet var stasjonert.

Her kan man se en reportasje om situasjonen:

Inside Seattle’s anarchical ‘autonomous zone’ Townhall.com senior reporter Julio Rosas has been on the ground for days covering the chaos in Seattle. #FoxNews #IngrahamAngle Subscribe to Fox News! https:…

– Gjør noe

I et intervju med Fox News sier president Donald Trump at situasjonen er uakseptabel og at lokale myndigheter må rydde opp. Han kalte borgermester Jenny Durkans håndtering av saken «patetisk».

«Hvis ikke dere rydder opp lokalt, må vi gjøre det,» sa Trump med referanse til de føderale myndighetene.

Her kan man se Tucker Carlson omtale situasjonen i Seattle.

Tucker: The world welcomes its newest country Say hello to the latest addition to the global family of nations: the Capitol Hill Autonomous Zone, formerly known as downtown Seattle. Radio show host Jason…