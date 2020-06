annonse

Storbritannias statsminister Boris Johnson mener at ekstremister har kapret den antirasistiske protestbevegelsen.

– Det er tydelig at protestene sørgelig nok har blitt kapret av voldelige ekstremister, skriver Johnson på Twitter fredag.

It is absurd and shameful that this national monument should today be at risk of attack by violent protestors. Yes, he sometimes expressed opinions that were and are unacceptable to us today, but he was a hero, and he fully deserves his memorial. 2/8

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 12, 2020