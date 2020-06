annonse

annonse

15 000 personer demonstrerte mot rasisme mot minoriteter i København nylig. Samtidig ble en ung innvandrermann dømt for mord på to dansker.

Den danske innvandringskritiske ungdomsorganisasjonen Generasjon Identitet holdt onsdag 10. juni en demonstrasjon i København under appellen «Our Lives Matter». I København har det, i likhet med i store deler av resten av verden, blitt avholdt demonstrasjoner til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen den siste tiden.

Mens 15.000 var til BLM-demo i søndags, blev en mand med anden etnisk baggrund dømt for mord på to danskere. Hvorfor er vi mere optagede af fjerne begivenheder end at beskytte vores egne? #OurLivesMatter https://t.co/Q7beOvnr7D pic.twitter.com/7WN3FVymDX — Generation Identitær (@IdentitaerDK) June 10, 2020

annonse

«Mens venstrefløyen og andre ikke har noen problemer med å ta til gatene i tusenvis for å demonstrere på grunn av en død mann i et fremmed land, så hører man ikke et pip når det kommer til den omfattende vold som begås av migranter mot europeere», skriver Generasjon Identitet Danmark på sine nettsider.

Les også: Generasjon Identitet i Danmark demonstrerte mot Erdogan

Sudaneser dømt for to drap

Demonstrasjonen ble avholdt på samme dag som en sudanesisk innvandrer ble dømt for drap på to pensjonister.

annonse

«Det kunne vært unngått» skriver Generasjon Identitet Danmark, «men den politiske viljen har ikke vært til stede.»

Drapsmannen, som opprinnelig het Lual Yai Fayin Lual, har skiftet navn til James Schmidt, for å ikke bli assosiert med sine tidligere kriminelle handlinger. Han har allerede et langt rulleblad.

Tre år etter sin ankomst til Danmark, da han var bare 10 år gammel, hadde han sextrakassert en 6-årig jente. Allerede som 17-åring ble han dømt for voldtekt av en 14 år gammel jente. Han hadde filmet henne med mobiltelefon, for å true henne til taushet.

Han ble deretter satt i lukket institusjon. Da han så fikk besøk av sin mors venninne, angrep han henne og forsøkte å voldta henne. Kvinnen skal ha blitt påført 22 skader på kroppen i dette brutale angrepet.

annonse

Schmidt satt kun 5 år i forvaring som resultat av disse nevnte forbrytelsene, og fikk deretter en kommunal leilighet. Det var mens han bodde i denne leiligheten at han drepte Inez Hasselblad (81) og Peter Olsen (80). Han var siktet for drapet på en tredje pensjonist, Eva Hoffmeister (82), men dette ble det ikke funnet bevis for i retten. Han var i besittelse av bankkortene til to av ofrene.

Nå er han altså dømt for drap på Hasselblad og Olsen.

«Enhver som leser James Schmidts kriminalitetshistorie kan se at det er snakk om en særdeles avstumpet og forherdet person som burde vært kastet ut av landet for lengst,» skriver Generasjon Identitet.