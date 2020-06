annonse

Ingen av de største mediekanalene i Norge har valgt å skrive om drapet på politimannen Cody Holte, som ble skutt og drept i Grand Forks, Nord-Dakota samme uke som George Floyd ble drept.

Politistasjoner har blitt satt fyr på. Voldelige angrep på uskyldige har florert i hele USA. Flere butikker og hus er blitt plyndret av de som hevder de demonstrerer mot «rasisme».

De største norske mediene har dekket Floyds død og demonstrasjonene. Flere nyhetssaker har fremstilt det amerikanske samfunnet som rasistisk. Også president Trump har blitt stemplet som en rasistisk og en som er skyld i opptøyene som foregår i landet.

Skutt

Men ingen i media har skrevet om Cody Holte, en hvit politimann som ble skutt og drept av en afroamerikansk mann to dager etter Floyds dødfall.

Holte ble sendt på et politioppdrag ved et leilighetskompleks i byen Grand Forks. Da han kom frem ble han skutt av Salamah Q. Pendleton.

Pendleton skal ha brukt et AK-47 automatvåpen mot politibetjentene da de ankom hans bolig med en rettskjennelse. En annen politibetjent ble også skadet av skuddene.

Officer Cody Holte, Grand Forks PD, was murdered Friday by Salamah Pendleton, yet most people don’t even know it happened. This is because it doesn't fit the narrative that the media are pushing! HUMAN LIVES MATTER ! pic.twitter.com/OQ9qvYbytz

— Gerryk61 (@gerryk61) June 4, 2020