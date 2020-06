annonse

EU ber Nato om hjelp til å håndheve våpenembargoen av Libya. Det skjer dagen etter at et tyrkisk fartøy hindret en inspeksjon av et mistenkt skip.

En EU-tjenestemann sier unionen har kontaktet Nato for å vurdere hvordan en ordning med alliansens Operation Sea Guardian kan komme på plass. Nato-operasjonen har to fartøy på patrulje øst i Middelhavet.

Det var et gresk fartøy som deltar i EUs Operasjon Irini, som ble hindret av et tyrkisk marinefartøy fra å inspisere et fraktskip.

Operasjon Irini er etablert for å hindre strømmen av våpen inn i Libya, der den internasjonalt anerkjente regjeringen i landet kjemper mot opprørsgeneralen Khalifa Haftars styrker. Haftar støttes av Russland.

– De allierte diskuterer i øyeblikket hvordan Nato kan støtte EUs nye maritime operasjon Irini. Det er viktig at FNs våpenembargo implementeres fullt ut, sier en Nato-kilde.

Situasjonen i Libya blir et av temaene når Natos forsvarsministere holder nettmøte neste uke.

Nato-landet Tyrkia har gitt sterk støtte til den internasjonalt anerkjente regjeringen, som de siste ukene har presset Haftars styrker hardt. En endring av oppdraget for Sea Guardian krever tilslutning fra samtlige Nato-land, noe som innebærer at Tyrkia vil kunne nedlegge veto.