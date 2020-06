annonse

Stangeavisa skrev en reportasje om en barnehage som lekte et sted de kalte «Indianerskogen». Men da ble avisen kritisert for bruk av ordet «indianer». Jon Helgheim kaller saken latterlig.

Stangeavisens redaktør Lars Kristi­an Seierstad legger seg langflat og beklager tabben.

– Unnskyld! Dette er redaktørens klare melding, etter at Stangeavisa forrige uke hadde en reportasje der begrepet «indianer» ble brukt flere ganger, skriver Stangeavisa.

En leser gjorde avisen oppmerksom på at indianer kan oppleves av mange som krenkende, i samme kategori som å kalle noen «neger».

– Når det i tillegg i reportasjen opplyses at barna «jakter på indianere», at de lager «indianerlyder» og liknende, synes jeg dette er ganske sjokkerende. Ikke minst fordi de voksne i barnehag­en formidler oppfatninger av amerikanske urfolk som er ganske drøye; som noen som er skumle, farlige og annerledes. Hvite mennesker ville aldri blitt omtalt på denne måten, påpeker Stange­avisa-leseren.

Stangeavisa skriver at klageren har selvsagt rett med tanke på bruken av «indianer». Et raskt søk på nettet viser at ordet «indianer» er fjernet av Språkrådets ordbok. Hvis en søker på «indianer» i Wikipedia, sluses man videre til informasjon om «amerikanske urfolk og stammefolk».

Et nyhetssøk avdekker også at spørsmålet om korrekt betegnelse av amerikanske urinnvånere er en opphetet debatt i Amerika.

Leder av barnehagen beklager også bruken «indianer» og at de kaller lekeområdet i skogen for «Indianerskogen».

– Det er selvsagt leit når noen føler seg krenket. Det var ikke meningen vår. Jeg vil gjerne takke for at vi får beskjed om at det nå heter amerikansk urinnvåner. Det var jeg ikke klar over, og det beklager jeg. Nå skal vi finne på et nytt navn til skogsområdet vi bruker, forsikrer lederen.

Jon Helgheim mener denne typen beklagelser er «latterlig», og etterlyser at folk setter ned foten for denne utviklingen.

– Det er bare trist at debatten skal søles til på denne måten. Vi skal ha et sunt og konstruktivt antirasistisk arbeid. Men det er ikke noe problem å kalle en indianer for en indianer. Jeg har ikke hørt noen indianere som er opprørt over det begrepet, sier Helgheim til Nettavisen.

Kommentarene på Nettavisens Facebook, var entydig. De mener at det har gått for langt.

– Nå går det over alle støvleskaft, sier en.

– Nå må krenkehysteriet ta slutt, sier en annen