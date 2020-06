annonse

Fremskrittspartiet foreslår nå å endre beskatningen av vannkraft. Partiet åpner også for å endre status på vassdrag som per dags dato er vernet for kraftproduksjon.

De to representantforslagene fra Fremskrittspartiet ble lagt frem på Stortinget fredag.

– Mange av våre vassdrag ble vernet mot kraftutbygging på 70- tallet. Vi har i dag en helt annen kunnskap og teknologi til å ivareta natur- og miljøhensyn, samtidig som det legges til rette for verdiskapning gjennom kraftproduksjon, sier Frps energipolitiker Terje Halleland til NTB.

Ber om gjennomgang

Frp vil derfor at Stortinget instruerer regjeringen om å «gjennomgå planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskapning gjennom utbygging av vannkraft.»

Videre legger partiet også frem et forslag som handler om grunnrenteskatt, som praktisk talt er skatt kraftbransjen ilegges da de får tillatelse til å utnytte en naturressurs.

Frp ønsker at Stortinget skal be regjeringen «snarest justere grunnrentebeskatningen for vannkraft, slik at flere lønnsomme prosjekter realiseres».