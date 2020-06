annonse

Frp-toppen avviser at de nye tonene fra Høyre i innvandringsdebatten er noe annet enn et spill for galleriet.

Søndag kunne Resett og andre medier rapportere at Høyres innvandringsutvalg, med Torbjørn Røe Isaksen i spissen, ønsker det Aftenposten har omtalt som «betydelige innstramninger» i norsk innvandringspolitikk.

«Innstramningen» skal komme i form av en såkalt handlingsregel for innvandring, etter modell av handlingsregelen for uttak av penger fra oljefondet.

Avfeier de nye tonene

Men Jon Helgheim, Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson, er ikke imponert over de nye tonene fra Høyre. Han avfeier at denne foreslåtte handlingsregelen vil bety at innvandringen blir lavere, på spørsmål om Høyre prøver å stjele Frps klær.

– Høyre forsøker ikke å stjele våre klær. De har laget en teoretisk handlingsregel som de selv innrømmer ikke kan overholdes. Den vil i beste fall bare holde innvandringen på samme nivå, sier Helgheim til Resett.

Vil unngå store omveltninger

Torbjørn Røe Isaksen konstaterte i sitt utspill til Aftenposten at innvandringen ikke kan fortsette som før.

– Vi må bare erkjenne at et høyt press mot Europas grenser ikke er et engangstilfelle. Noe tilsvarende flyktning- og asylkrisen i 2015 kan raskt komme tilbake. Norge kan ikke de neste 30 årene ha det samme nivået på innvandring som vi har hatt siden 1990, sa Isaksen.

Den konservative Høyre-profilen slo også fast at høy innvandring kan medføre sosial uro som følge av store kulturelle forskjeller, og at drastiske omveltninger bør unngås

Mangler konkrete tiltak

Trass i dette påpeker Jon Helgheim at Høyre ikke har lagt frem noen nye, håndfaste tiltak for redusert innvandring.

– Det er ingen nye tiltak som vil redusere innvandringen til Norge. Handlingsregelen legger bare opp til at det skal komme færre kvoteflyktninger når det kommer mange asylsøkere. I praksis vil det si å ta hjelpen fra de som trenger det mest og gi det til folk med tvilsomt beskyttelsesbehov, fastslår Helgheim.

– Vil ikke komme færre

Han slår fast:

– Det vil ikke komme færre innvandrere, og det er vi helt avhengig av for å ivareta et forutsigbart, stabilt og bærekraftig samfunn.

Frp-kilder Resett har vært i kontakt med over tid har dessuten ved flere anledninger gitt uttrykk for at det under tiden Frp satt i regjering var krevende å få Høyre til å gå med på innstramninger i innvandringspolitikken.