Da jeg ble interessert i nyheter på 80-tallet, hadde vi noe vi kalte mediemangfold. Man kunne lese en konservativ og en sosialistisk avis, og få ulike perspektiv på samme sak. Slik er det ikke lenger. Leser du en avis så har du lest dem alle, journalister mener det samme, og nesten all journalistikk er meningsbærende.

En årsak til ensrettingen i journalistikken, er at noe få mediegiganter er i ferd med å kjøpe opp pressen verden over. Også norske mediehus kjøpes gradvis opp av kaksene fra Wall Street.

Man må ha levd en stund for å kunne legge merke til forringelsen av mediene. Jeg husker for eksempel, at norsk presse gjorde en svært god jobb i forkant av EU-valget i 1994. Begge sider fikk rikelig dekning, og nyhetene var i liten grad preget av journalistenes egne meninger.

Spol frem til Brexit, og vi ser en presse som driver propaganda for EU-tilhengerne. EU ble skildret som et vakkert solidaritetsprosjekt. Når britenes stemning skulle loddes, dro norske journalister til Vest-London og intervjuet privilegerte folk som syntes det var kjekt å ha muligheten til å jobbe i Paris. Den arbeidsledige fabrikkarbeideren fra Leeds ble ikke intervjuet, bare idiotforklart.

Opphengt i sitt eget narrativ bommet pressen grovt på utfallet. Da Brexit var et faktum, ble det sorg og vantro i mediehusene, og deretter mer idiotforklaring og brunbeising av den britiske majoriteten.

Pressedekningen av norske forhold viser samme tendens. Solidariteten til arbeidere og folk i distriktene er borte, og erstattet med den Teslakjørende, liberale elitens syn.

For å forstå hvorfor journalismen har forandret seg, må vi se på hva de nye eierne ønsker. Dette er de rikeste av de rike, dollar-milliardærene, som også eier bankene, farmasien, teknologiselskapene, våpenindustrien og alt annet.

Dollar-milliardærene ønsker seg svake nasjonalstater for å kapre større markedsandeler. De vil ha tilgang til naturresurser og frihet til å flytte produksjonen rundt til steder der lønningene er lave. De ønsker mindre nasjonal lovgivning og svake fagforeninger.

For at befolkningen skal gå med på deres ønsker, må det skapes en politisk bevissthet som passer med deres profittjag. Og det er her pressen kommer inn. Kaksene bruker nyhetsmediene til å overbevise deg om at mer globalisme er løsningen på alle problemer, og at nasjonalisme er usolidarisk og rasistisk.

De vil at du skal heise FN-flagget og ikke det norske. FN er nemlig en organisasjon rikingene har kontroll på, og i FN har plagsomme velgere ingen påvirkningskraft.

I Norge har vi imidlertid en gylden mulighet til å slippe unna rikingenes klamme mediegrep. Fordi vi har en egen statskanal med nesten to tusen journalister. NRK kan gi oss uavhengige nyheter, og de kan avsløre milliardærenes maktspill. Men NRK har valgt å ikke gjøre det, og kjører nøyaktig den samme journalistiske linjen som de utenlands-eide mediehusene. Hvorfor?

Vi har en regjering som tilber globalismen, og NRK går regjeringens ærend. Vår statsminister og kaksene som eier pressen er perlevenner. Erna har, gjennom sin jobb i FN, dannet en allianse med kaksene via World Economic Forum. Solbergregjeringens prosjekt er å avgi norsk suverenitet, og redde verden med våre skattepenger. Erna elsker også gi pengene våre direkte til dollar-milliardærer som Bill Gates. Slik skaffer hun seg oppmerksomhet og innflytelse hos de rikeste av de rike.

Men Erna nøyer seg ikke med å rasere velferdsstaten ved å gi bort statens penger, hun går også i bresjen for at de multinasjonale selskapene skal ødelegge norsk natur med vindmøller, og således sluse enda mer penger ut av Norge.

Ernas vilje til å plyndre sitt land og befolkning, kan gi henne det øverste setet i FN. Det er nettopp statsledere som henne, World Economic Forum og FN ønsker seg.

Dessverre vet store deler av befolkningen ikke hva Erna, og hennes regjering, egentlig driver på med. Det får de heller aldri vite, så lenge deres eneste kilde til informasjon forblir NRK, TV2 og Schibsteds aviser.