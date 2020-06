– Ny teknologi kan være et viktig våpen mot falske nyheter og skadelige konspirasjonsteorier. Nå trengs et felles løft, skriver Eriksen i kronikken som også er blitt signert av TV 2s nyhetsredaktør Olav T. Sandnes.

Nøkkelrolle

Eriksen og TV 2-redaktøren hevder at det er «sterke krefter» i Norge som prøver å så tvil om hva som er sant og usant.

– Kritisk journalistikk sikrer at vi alle kan stole på politikere, bedrifter og organisasjoner. Journalistikk av høy kvalitet både lyser opp dagene og gir oss nye perspektiver.

annonse

– Men det kreves en rask og betydelig omstilling for at mediene skal kunne fortsette å spille den nøkkelrollen. Vi kan ikke ta det for gitt. Det blir stadig flere, sterkere og mer kreative miljøer som sprer fake news og mistillit, skriver de to.

Artikkelen fortsetter.

Kronikken kommer i en tid hvor flere politikere har gått til frontaltangrep på den norske mediaeliten. Per-Willy Amundsen (Frp) ble hyllet etter å ha hudflettet NRK i en kommentar på Facebook.

– Pressen fungerer ikke, Verst av alle er NRK, skrev han. Resett gjenga den populære facebook-kommentaren, og saken har i skrivende stund over 6000 delinger.

annonse

Latterliggjøres

Ifølge Eriksen og Sandnes skal de nå samabride med flere teknologiselskaper i et internasjonalt samarbeid for å få på plass «våpenet» sitt som de skal bruke mot de som blant annet sprer falske nyheter og «konspirasjonsteorier».

Les også: NRK innrømmer at de ikke er nøytrale – hvorfor skal skattebetalere finansiere propaganda?

Kronikken er delt på NRKs facebookside og der blir statskanalen latterliggjort. De fleste som har reagert har gjort det med et latterfjes.

– NRK har en ledende rolle, ikke i arbeidet, men å spre propaganda, skriver en person.

– De er jo del av fake-news ! Skal de beskytte seg selv da? spør en annen.

– Skal NRK være med å foreta kontroll… herregud, skriver en tredjeperson.

Det er også de som påpeker at NRK blir latterliggjort i sitt eget kommentarfelt, og at folk ikke lenger har tillitt til sjefene som sitter på Marienlyst.

annonse

– Haha! Dette må noe av det mest pinligste jeg har lest. Skal disse to Trump-hatende kanalene bekjempe falske nyheter? Ikke narr meg til å le. Og det er jo ganske gledelig å se at alle ler av deg i kommentarfeltet, Thor Gjermund. Folket er i mot dere. Dere har mistet makten. Det er bare et tidsspørsmål før du er arbeidsledig, din kommunist. Tick Tock…, skriver en person.

Men NRK og TV 2 mener de står i front i kampen mot såkalte falske nyheter.

– De falske nyhetene blir bare flere og mer sofistikerte, skriver Eriksen og Sandnes.