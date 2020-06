annonse

En mann i 50-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av en mindreårig jente på internett. Politiet mistenker at flere titalls jenter er fornærmet i saken.

Mannen, som er bosatt i Trondheim, ble pågrepet torsdag, og Trøndelag politidistrikt opplyser at de ber om varetektsfengsling i fire uker, to av dem med full isolasjon.

Så langt er det én fornærmet i saken, en 13 år gammel jente fra Oslo, men skriver i en pressemelding at de mistenker at flere titalls jenter er utsatt for overgrep og at de jobber med å få klarlagt omfanget.

«Etterforskningen har avdekket at siktede har god teknologisk kompetanse og at han har skjult sine spor godt, blant annet ved falske profiler på sosiale medier og bruk av Paygoo betalingskort», skriver politiet i meldingen.

Det var foreldrene til den 13 år gamle jenta som anmeldte saken til politiet.

Trøndelag politidistrikt har etterforsket saken siden begynnelsen av mai, etter å ha tatt over saken fra Oslo politidistrikt som har jobbet med den siden november 2019.

– Overgrep mot mindreårige på nett er noe vi ser svært alvorlig på. Politiet i Oslo har gjort en grundig jobb med etterforskningen og vi er fornøyde med å kunne foreta en pågripelse, sier John Sødahl Furunes, politiadvokat og påtaleansvarlig i saken.

Trøndelag politidistrikt har satt sammen en etterforskningsgruppe med variert og spisset kompetanse for å avdekke omfanget av saken.

(©NTB)