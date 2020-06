annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med løpende hendelsesnyheter.

annonse

17.36: NTB skriver: En 29 år gammel mann som er siktet for drapsforsøk ved å ha stukket en mann med kniv tirsdag, er i Stavanger tingrett fengslet i fire uker.

Varetektsfengslingen er med brev- og besøksforbud, samt de to første ukene i isolasjon, melder NRK. Mannen er siktet for drapsforsøk etter at han knivstakk en annen mann på bedriftshotellet i Sandnes tirsdag.

annonse

Den siktede hevder at han handlet i nødverge, noe Stavanger tingrett ikke festet lit til.

17.18: NTB skriver: To hurtiggående fritidsbåter kolliderte torsdag ettermiddag i Norheimsvågen, mellom Karmøy og Haugesund.

En person skal være sendt rett til sykehus, og tilstand er foreløpig ukjent. En andre skal også være på vei til sykehuset etter å ha snakket med politiet.

16.42: NTB skriver: To politioverbetjenter i Kripos er i Kristiansand tingrett dømt for brudd på tjenesteplikten etter at de avhørte en 15-åring uten forsvarer til stede.

annonse

Den da 15 år gamle gutten var siktet for å ha drept en 14 år gammel gutt og en 48 år gammel kvinne ved en skolegård i Kristiansand i desember 2016. Da 15-åringen tilsto drapene under avhør med de to politietterforskerne, fortsatte avhøret også etter tilståelsen, noe Riksadvokaten mente var et grovt brudd på tjenesteplikten.

Ifølge Fædrelandsvennen var retten splittet i avgjørelsen, med flertallet var enig i at de to hadde begått et grovt brudd på tjenesteplikten.

Forvarerne til de to politietterforskerne vil gjennomgå dommen nøyere før de bestemmer seg for hvordan de skal reagere. Det er ikke lagt ned påstand om straff.