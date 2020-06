annonse

En professor ved UCLA har stått frem og fortalt at han er blitt suspendert fra sitt arbeid, fordi han nektet å etterkomme krav om eksamensendringer.

Professor Gordon Klein ble suspendert fra UCLA-universitetet i California etter å ha nektet å endre eksamensreglene sett i lys av de pågående opptøyene etter George Floyds tragiske dødsfall for noen uker siden. Klein slo fast at han bare fulgte skolens reglement, da han gjestet talkshowet «The Ingraham Angle» på Fox News onsdag.

– Jeg mottok et direktiv, mine kollegaer også, om at vi absolutt skulle fortsette den tradisjonelle regelen ved universitetet, og avholde eksamenen som planlagt, med kun vanlige unnskyldninger, som at man har vært i en bilulykke eller at man har hatt et dødsfall i familien, sa professoren.

«Ikke-svarte allierte»

Washington Free Beacon rapporterer at UCLA suspenderte professoren i tre uker fra og med 25. juni.

Bakgrunnen for suspenderingen er at en gruppe studenter, såkalte «ikke-svarte allierte» til Black Lives Matter-bevegelsen, ba om at reglene rundt sluttførende eksamen ble lagt om slik at resultatene kun kunne løfte studentenes karakterer, og ikke påvirke dem negativt på noen måte. I tillegg ba de om at fristen på en endelig oppgave ble forlenget. Den henviste til emosjonelt stress etter George Floyd-protestene. Dette gikk professor Gordon Klein ikke med på.

annonse

Mobbvelde

I en e-post til studentene karakteriserte dekan ved det aktuelle fakultetet Anderson School of Management, Antonio Bernardo, Kleins oppførsel som «bekymringsverdig», i tillegg til å informere om at han ville forlenge tiden studentene får på seg til å gjøre seg ferdig med eksamen.

– Det beste jeg kan få til å stemme, er at de trengte et lam å ofre. Det er det mine kollegaer har fortalt meg . Og jeg var enkel å ofre, når de veier prinsippet om å stå for likebehandling for alle studenter mot det å blidgjøre en sint mobb. Det var lett for dem, sa professor Klein på «The Ingraham Angle».

– Det er en tragedie for utdannelsens fremtid, fordi fakultetets kodeks historisk sett har sagt at man ikke har noe valg. Man må gi karakterer basert på meritter. Skolen avfeier sine egne regler til fordel for at bråkete hjul, de som truer med å gjøre opprør, sa han videre.

Klein har undervist ved fakultetet i 39 år.

