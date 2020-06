annonse

Fra og med 15. juni kan nordmenn reise på ferie til alle land i Norden. Det er imidlertid kun tillat å dra til områder der smittepresset er akseptabelt.

Dette varsler statsminister Erna Solberg (H).

I Sverige er det i dag bare Gotland som tilfredsstiller kravene.

– Jeg er klar over at dette er en stor skuffelse for noen. Men restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for alle, sier Solberg.