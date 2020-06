annonse

Det fremgår av et lovforslag lagt frem i statsråd fredag at regjeringen vil gjøre det mulig å ta statsborgerskapet til personer som truer landet, uten først å gå via domstol.

I dag er det slik at mat først må bli straffedømt for å miste statsborgerskapet.

– Dette gir norske myndigheter muligheten til å ta statsborgerskapet fra personer som utgjør en fare for grunnleggende nasjonale interesser. For eksempel fordi de har planer om og potensial til å begå terror. Dette er et tiltak for å forebygge terrorangrep i Norge og utlandet, forteller statsminister Erna Solberg (H) til Nettavisen.

I tråd med forslaget er det i første instans justisdepartementet som skal avgjøre om en person skal fratas statsborgerskapet, i henholdt til prosedyre i øvrige sikkerhetssaker etter statsborgerloven og utlendingsloven.