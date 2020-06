annonse

annonse

Etter pandemien, begynner Italia å åpnes igjen. Det er også ventet en ny migrantbølge.

FN har anslått at så mange som 650 000 mennesker oppholder seg i Libya i påvente av å komme seg over Middelhavet. Il Giornale skriver at italiensk etterretning advarer om at nær 20 000 migranter allerede er klare, og at de i løpet av de kommende ukene vil forsøke seg på overfarten. Redningsskipet Sea Watch 3 er nå klar til å seile til Libya etter tre måneder i havn.

Tidligere innenriksminster Matteo Salvini advarte regjeringen om å la italienske havner være åpne for båtmigranter. Han er også sterk kritisk til debatten om å gi migranter midlertidig amnesti.

annonse

Italia: Ulovlige innvandrere truer med streik – krever oppholdstillatelse

Italienske medier har stilt spørsmål om den nye migrantbølgen kan være et forsøk på utpressing fra Libyas statsminister Fayez Al Sarraj. Han trenger støtte i kampen om makten mot general Khalifa Haftar.

650 000 migranter er klare

På grunn av virusutbruddet har båttrafikken over Middelhavet blitt kraftig redusert. FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) anslår at så mange som 650 000 migrantene har strandet i Libya og venter på muligheter. De også er avhengig av menneskesmuglere. Men nå begynner Europa og åpne igjen, og det vil også påvirke tilstrømmingen av båtmigranter. I hvilken grad, og når det vil inntreffe, er vanskelig å fastslå.

annonse

Les også: FN-rapport: 650.000 migranter venter i Libya