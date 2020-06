annonse

annonse

Tilliten til Solberg-regjeringen svekkes ettersom samfunnet gradvis åpner seg.

Dette viser nye tall fra Norsk koronamonitor, Opinon, som skriver:

«Den siste uken oppgir 64 prosent at de har tillit til informasjon som gis av regjeringen. 19 prosent har ikke tillit, mens 17 prosent svarer verken eller. Andelen som har tillit ligger nå 10 prosentpoeng under gjennomsnittet for hele tremånedersperioden.»

annonse

– Nøyaktig et kvartal har gått siden regjeringen stengte Norge. Åpningen innbyr ikke til samme tillit. Trolig er dette et uttrykk for at tilliten til myndighetene er høyest når nordmenn opplever felles krise, samt at mange føler usikkerhet rundt farten på gjenåpningen, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Les også: Fortsatt tillit til myndighetene gjennom koronakrisen

Kun 47 prosent har tillit til at regjeringen har gjort de riktige grepene for å redusere skaden på norsk økonomi.

– Trolig er dette et uttrykk for at tilliten til myndighetene er høyest når nordmenn opplever felles krise, sier Clausen til NTB.

annonse

39.000 nordmenn har blitt spurt.