Demonstranter har forskanset seg i noen kvartaler i Seattle. Nå krangler president Trump med lokale myndigheter.

Som Resett skrev 11. juni, er Seattle er kjent som et sentrum for radikal venstreorientert aktivisme og «anarkister». Det er derfor ikke overraskende for observatører at byen har bevitnet omfattende uro i etterkant av drapet på George Floyd. Men den siste utviklingen er et ytterligere steg i retning av anarki.

Trump kalte borgermester Jenny Durkans håndtering av saken «patetisk».

«Hvis ikke dere rydder opp lokalt, må vi gjøre det,» sa Trump med referanse til de føderale myndighetene.

– Terrorister brenner og plyndrer våre byer, de mener det er helt fantastisk, til og med dødsfallene, skrev Trump i en Twitter-melding fredag.

Seattle Mayor says, about the anarchists takeover of her city, “it is a Summer of Love”. These Liberal Dems don’t have a clue. The terrorists burn and pillage our cities, and they think it is just wonderful, even the death. Must end this Seattle takeover now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 12, 2020