De siste dagene har Black Lives Matter-demonstranter angrepet statuer i London. Nå vil Tommy Robinson beskytte statuene.

Nå inviterer den islamkritiske aktivisten Tommy Robinson fotballtilhengere til å møte opp i London for å beskytte statuene. Han mener politiet behandler demonstrantene med silkehansker, fordi demonstrantene i stor grad er mørkhudede, skriver Daily Mail.

– Hvis du kaller deg en fotballgutt og bryr deg litt om vårt land, vår historie, vår kultur, vår identitet – da forventer jeg at du møter opp i London, sier Robinson på en video ifølge «Hope not Hate».

Demonstranter vandaliserte statuen av Winston Churchill, først ved å spraymale sokkelen med slagordet ACAB som er en forkortelse for «All Cops Are Bastards», alle politifolk er drittsekker. Senere ble det også skrevet at Churchill var en rasist. Nå er hele statuen beskyttet av en stor boks, og er dermed usynlig.

En organisasjon kalt «The Democratic Football Lads Alliance», som ble dannet i 2017 bor å bekjempe terrorisme, men som av kritikere beskrives som rene pøbler, har varslet at de vil komme inn til London lørdag 13. juni for å beskytte minnesteder og statuer.

Men Nick Lowles, som leder «Hope not Hate», sier at «det ikke kan herske noen tvil om at gruppens virkelige mål – vold».

Vil fjerne 60 statuer

Black Lives Matter (BLM) har en opprettet en liste på 60 statuer de krever fjernet. Også i Norge stilles det lignende krav, blant annet krever enkelte at statuene av Churchill og Ludvig Holberg fjernes. Dette har skapt stor debatt.

Ken Marsh er leder for Metropolitan-politiets fagforening. Marsh er bekymret:

– Det bygger seg opp til en perfekt storm denne helgen, vi har planlagte demonstrasjoner og nå kommer Tommy Robinsin med sine agitatorer.