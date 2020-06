annonse

I et intervju med Resett sier Arne Jensen at han mener det er grunn til å være på vakt mot venstreaktivister som vil innskrenke ytringsrommet, men han er like bekymret for Donald Trump.

Nylig trakk redaktør James Bennet i New York Times seg etter å ha publisert en kronikk som venstreaktivister mente oppfordret til bruk av militærmakt mot demonstranter i USA.

Det var kronikken «Send inn troppene», som senator Tom Cotton fra Arkansas hadde skrevet som skapte er ras av kritikk mot redaktøren, James Bennet. Kronikken satte sinnene i kok både hos lesere og ansatte i New York Times. Etter først å ha forsvart publiseringen, ble Bennet kastet under bussen av sine overordnede.

Ytterligere tre redaktører i USA har også måttet gå den siste tiden.

Presset mot redaktører har også kommet til Norge. I 2008 ble Klassekampen utsatt for press etter å ha invitert undertegnede til debatt. Flere aktivister på venstresiden med man måtte utstengte stemmer man ikke likte, det ble kalt «no-platforming». I 2008 tok de fleste i presse-Norge ytringsfriheten i forsvar og gikk mot aktivistene. Dog man i Klassekampen tok selvkritikk på at jeg var invitert uten å bli tilstrekkelig «konfrontert.»

Men spørsmål er om radikaliseringen i USA nå også har smittet over på Norge.

– Alle liv betyr noe (fy!)

«Det var riktig å protestere mot rasisme. Men det var galt å sette liv i fare», skrev Aftenposten-kommentator Joacim Lund i en kommentar etter protestene i Oslo fredag forrige uke.

Saken hadde tittelen «Alle liv betyr noe».

Det ble imidlertid for sterk kost for ærverdige Aftenposten, som senere endret tittelen med følgende forklaring:

«Den opprinnelige tittelen var «Alle liv betyr noe». Den ble endret da artikkelforfatteren ble gjort kjent med at «All lives matter» er et begrep som er brukt av en motbevegelse til Black Lives Matter-bevegelsen.»

Da hadde avisen fått flengende kritikk på Twitter og andre sosiale medier.

Aftenposten la seg flat. Det gjorde ikke den populære NRK-programlederen Fredrik Solvang, som fikk flengende kritikk for å legge ut et bilde der han koste seg med pizza og øl, i stedet for å vise sympati med Black Lives Matter og la Instagram gå i svart.

Mens Lund beklaget, nektet Solvang å gjøre det samme. Han svarte derimot at han nektet å la seg befale til å legge ut et instagrambilde i svart og fyrte av denne kraftsalven:

«Jeg hadde ikke vært på Instagram tidligere i dag. Så la jeg ut er bilde av en pizza. Det er IKKE ET SIGNAL OM AT JEG IKKE HATER AT SVARTE MENNESKER BLIR DREPT I USA. Nå går sola snart ned her i Norge, pizzaen er fortært og ølen drukket. Jeg tror man skal være høyst opptatt av det som skjer i USA, og vi rystes alle mann, men vi skal ikke direkteimportere problemer der – som har en helt spesifikk og historisk bakgrunn og årsak – til verken norske eller europeiske forhold. Det er å gjøre den universelle antirasistiske kampen en stor bjørnetjeneste, og jeg nekter iallfall å bli befalt å poste en svart rute på en gitt dag på Instagram, for jeg kan tenke selv. Takk.»

Flere kommentatorer i USA, ikke minst den populære Fox News-programlederen Tucker Carlson, har vært ute og snakket om den frykten mange føler for «mobben» som nå krever mennesker rensket ut og fjernet. Det er en kulturkamp og den er polarisert og radikal.

– Er bekymret

Resett har i sakens anledning henvendt seg til generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Vi spør om han er bekymret for den redaksjonelle friheten i USA og er journalistikken blitt mer politisert de siste årene?

Jensens første reaksjon på det er å peke på president Donald Trump:

– Jeg for min del er først og fremst bekymret over at USA har en president som systematisk har forsøkt å fremstille etablerte og seriøse nyhetsmedier som fiender av folket, og over at amerikansk politi nå i stadig større grad synes å angripe journalister på jobb, svarer han.

Men han legger samtidig til at han er «litt overrasket over avgangen til James Bennet. En kronikk skrevet av en folkevalgt senator, uansett om innholdet i manges øyne er kontroversielt og kritikkverdig, må det etter mitt syn være legitimt å publisere.»

Jensen sier han kjenner for dårlig til de øvrige sakene i USA til å kunne mene så mye om det:

– Men jeg håper virkelig ikke dette er et skritt i retning av at det nå bare blir de politisk korrekte meningene som får rom i amerikansk offentlighet. Det mener jeg i så fall er feil vei å gå, sier han og legger til at den enkelte redaktør må «velge seg en redaksjonell linje for hvilken tone man skal ha på egne debattflater, men jeg mener det er en presseetisk dyd å fremme meningsmangfold. Det inkluderer også meninger som er kontroversielle og som kanskje de aller fleste tar avstand fra,» understreker han.

– Føler norske redaktører et mindre handlingsrom nå enn de gjorde for noen år siden når det gjelder å publisere varierte meninger?

– Nei, det har jeg ikke inntrykk av, og vi har heller ikke tilbakemeldinger som indikerer det. Men vi ser jo at det er krefter også i Norge som har tatt til orde for «no platforming» og for å nekte bestemte samfunnsdebattanter og meninger ytringsrom. Det mener jeg er feil.

– Er du bekymret for at ytterliggående antirasister skal lykkes med å snevre inn meningsmangfoldet i Norge?

– Ikke slik det ser ut i dag. I NR har vi likevel, i flere omganger, arrangert debatter om blant annet straffelovens paragraf om hatytringer. Den er ikke uproblematisk, og vi følger med på hvordan rettspraksis utvikler seg.

– Er det eventuelt bra om det blir vanskeligere å få publisert meninger som provoserer antirasister?

– Slik spørsmålet er formulert er mitt svar nei. Vi må alle tåle å bli provosert. Så er det forskjell på om det er myndighetene som gjør det vanskeligere eller om det er redaktørene. Det første vil jeg være uhyre skeptisk til, det andre vil jo ligge innenfor redaktørens frie valg. Men også redaktørene bør etter mitt syn bidra til å fremme meningsmangfold.

– Er det en fare for at man ved å snakke mer om rasisme gjør folk enda mer bevisst på rase? Og hvordan kan vi vite at ikke økt rasebevissthet faktisk fører til mer rasisme? Blir disse dilemmaene drøftet i NR?

– Det er interessante spørsmål, men de ligger nok utenfor både mitt kompetanseområde og det som naturlig er mitt mandat å spekulere i. De har ikke vært drøftet i NR, så vidt jeg vet.

– Har NR tenkt til å ta noen grep for å gjøre medlemmene tryggere på at de beholder jobben selv om de publiserer meninger som enkelte vil ønske tiet ihjel?

– Jeg tror våre medlemmer er ganske trygge med hensyn til den problemstillingen. At en eier for eksempel skulle gripe inn og fjerne ansvarlig redaktør fordi vedkommende har publisert et innlegg eieren ikke liker, fremstår som nokså fjernt i en norsk virkelighet. Redaktørplakaten trekker jo på en ryddig måte opp grenselinjene her, svarer Arne Jensen.

– I 2018 var det en stor debatt om no. Klassekampen ble blant annet kritisert for å la undertegnede delta i en debatt under Arendalsuka. Også no-platforming i Norge hadde sin forløper i USA. Er disse kravene om at redaktører må gå et steg videre på den samme agendaen og drevet frem av de samme politiske kreftene?

– Det synes jeg det er vanskelig å si noe sikkert om. Det er vel neppe «de samme kreftene» som var aktive i «no platforming»-debatten i Norge som nå krever at redaktører skal gå av i USA, selv om de mener det samme. Hvordan dette ser ut i USA vet jeg for lite om. Uansett så mener jeg det er grunn til å være på vakt.

– Alle forsøk på å innskrenke ytringsrommet og meningsmangfoldet mener jeg er skummelt for et åpent og liberalt demokrati. Ord bør møtes med ord, avslutter Jensen.

