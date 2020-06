annonse

annonse

Journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebekk, får liten støtte etter å ha hevdet at den «frie journalistikken er truet».

«Når en betydelig andel av folk flest heller ønsker å leve uten informasjon enn å beholde en presse som avdekker maktmisbruk og rapporterer om det som skjer i samfunnet, er vi på vei i feil retning», hevder Øvrebekk.

Journalisten har i flere år vært en offentlig motstander av USAs president Donald Trump, og mener at pressefriheten er blitt truet under hans ledelse.

annonse

Les også: Sven Egil Omdal kaller Resett-redaktør Helge Lurås for en «kloakkbestyrer»

Hyller seg selv

Kritikken mot presidenten kommer i en periode der flere byer i USA har hatt store problemer med såkalte demonstranter som har plyndret butikker, angrepet uskyldige personer og brent ned bygninger.

– Trump liker å skape fiendebilder av dem som kommer med kritikk av ham eller ikke er enige med ham. Derfor benyttet han nå anledningen til å komme med enda et angrep på mediene, som han beskyldte for å skape hat og anarki, skriver hun og legger til at «uten mediene hadde vi ikke visst om enkelte stortingsrepresentanters juks med reiseregninger».

annonse

Øvrebekk har på sin egen Twitter-profil kommet med flere angrep på den amerikanske presidenten de siste årene. I bildet under kan vi se at hun har delt et bilde av der Trump blir fremstilt som en baby, og i en annen Twitter-melding stempler hun Trumps supportere som fascister.

Men det er ikke bare presidenten som får gjennomgå i kommentaren til Øvrebekk. Hun mener også at Resett er en «trussel for pressefriheten» siden det angivelig «florerer av Trump-holdninger» hos oss.

«Norge er det landet med høyest pressefrihet i verden, ifølge pressefrihetsindeksen. Men dette er ikke noe vi skal ta for gitt. For på alternative nettsteder i Norge, som Resett og Document, florerer de samme holdningene som statsledere som Trump i USA og Bolsonaro i Brasil fremmer».

«Når folk heller velger å tro på konspirasjonsteorier og propaganda fra statsledere som har som mål å innskrenke demokratiet, har vi et stort problem. Derfor er det som skjer i USA nå skremmende, også her i Norge», skriver hun.

annonse

– Propaganda

I kommentarfeltet til Rogaland-avisen får Øvrebekk liten støtte.

– Folk tyr til alternative medier fordi de er lei av ekkokammeret i MSM med akkurat de samme politisk korrekte meninger og venstrevridd propaganda. De er lei av klimapropaganda,globalisme og hvor fantastisk det er med innvandring, skriver en person.

– Ja takk for den frie pressen i Norge, hvor de fleste er eid av Schibsted med pressestøtte fra staten, skriver en annen sarkastisk.

Øvrebekk og Stavanger Aftenblad valgte under valget i 2017 å være på MDGs valgvake, noe som Øvrebekk skrøt av på sin Twitter-profil. Men at Resett valgte å dekke Frps landsmøte fant hun kritikkverdig.

– Det var ganske fullt på Frps landsmøtesal. Det var stort sett den vanlige gjengen. Men ikke helt. Det var noen som klappet. Resettelsen av Sylvi Listhaug, skrev hun på Twitter.

Stavanger Aftenblad har en lang historie for å kritisere Resett. Også en av deres tidligere redaktører har kommet med sterke beskyldninger.

annonse

I 2018 uttalte Sven Egil Omdal at Resett-redaktør Helge Lurås er en «kloakkbestyrer».