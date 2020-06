annonse

annonse

Gjennom historien har multikulturelle samfunn alltid vært mindre fungerende enn homogene. Spenningene i multikulturelle samfunn har ført til opprør og massedrap.

Nylige historiske eksempel er tyrkernes folkemord på de kristne armenerne og hutuene sitt folkemord på tutsiene i Rwanda. Vi har borgerkrigen i Libanon og krigen i det tidligere Jugoslavia.

Vi ser gang på gang det samme. I multikulturelle samfunn begynner ulike grupper å mistro hverandre. De begynner å hate hverandre og kjemper om penger, makt og privilegier. Det blir rapportert om drap og vold, basert på etnisitet eller religiøs oppfatning. Så skjer det som verre er. Slik er dessverre mennesket og slik vil mennesket alltid være.

annonse

Les også: Aftenposten: Slik tar du praten om rasisme med dine barn



Til tross for at vi vet multikultur er negativt for samfunnene det forekommer i. Så ønsker norske politikere likevel å øke heterogeniteten i landet. Mediene har konstante kampanjer for å overbevise nordmenn om det samme. Effektene av dette observerer vi allerede. Det har alt skjedd drap forårsaket av etniske og religiøse spenninger i Norge.

Vi kan også observere at den norske staten i økende grad gir grupper særfordeler, på bekostning av andre. Dette er med på å øke spenningene i landet.

For meg er det tydelig at verken Norge, USA eller andre vestlige land vil greie å hanskes med problemene som forekommer i multikulturelle samfunn. Resultatet blir konstante spenninger i tiår, kanskje århundrer fremover.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474