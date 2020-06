annonse

Sør-Korea har i det siste fått rettet flere sinte uttalelser mot seg fra regimet i nord. Årsaken er at Pyongyang anklager Seoul for å la nordkoreanske avhoppere sende opp flygeblad med kritikk av leder Kim Jong-un over grensen.

Den siste uttalelsen lørdag var svar på en talsperson fra Sør-Koreas utenriksdepartement som sa at Seoul vil fortsette å jobbe for atomnedrustning, en henvisning til de lenge fryste atomsamtalene mellom USA og Nord-Korea.

– Det er virkelig meningsløst å høre slikt vrøvl fra sørkoreanske myndigheter, som enten ikke er kvalifisert til å diskutere dette, eller til å stikke nesa i saker som angår kun Pyongyang og Washington, sier Nord-Koreas forhandlingsleder Kwon Jong-gun.

Han anklager Seoul for å blande seg inn i prosessen.

– Det er bedre å slutte med slikt tåpelig prat om atomnedrustning, sier han.

Utspillet kom dagen etter toårsmarkeringen for toppmøtet i Singapore der USAs president Donald Trump håndhilste på Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Nord-Korea benyttet markeringen fredag til å refse USA. Kwon gjentok kritikken mot USA lørdag og sa at Nord-Korea skal fortsette styrkeoppbyggingen for å overvinne trusler fra USA.

NTB-AFP

