Oslo kommune innfører en såkalt vrakpant for parkeringsplasser på jobb. Bedrifter vil kunne motta 10 000 kroner om de etablerer noe annet på gamle parkeringsplasser.

Dette skriver Dagbladet.

Miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) uttaler videre at bedrifter for eksempel kan få støtte om de etablerer utegrillområde, basketkurver eller ladere for elsykler på parkeringsplassene. Han er særlig opptatt av at elsyklene kan erstatte bilen til og fra jobb for mange.

– Vi etablerer også en støtteordning for å hjelpe bedrifter med å etablere trygge sykkelparkeringsplasser og en rekke andre tiltak som gjøre det lettere å sykle til jobben, sier Hermstad.