I Sveits har landets største dagligvarekjede stanset salget av krembollen Mohrenkopf, mens flere vurderer å følge etter. Det møter ingen forståelse hos produsenten, som sier folk – ikke sjokoladevarer – er rasistiske.



Rasistisk navn

Drapet på George Floyd i Minneapolis i USA har utløst massive protester som beskylder amerikansk politi for systematisk rasisme mot afroamerikanere, herunder at sorte oftere stoppes i kontroller og at de utsettes for brutal vold.

Senere har protestene utartet til en jakt på navn, statuer og andre ting som menes å forulempe eller undertrykke mørkhudete. Lettkrenkede mennesker har med lys og lykte lett etter gjenstander som påstås å være støtende og som derfor må fjernes eller omdøpes.

Nå har inkvisisjonen, som startet i USA og England, også nådd Sveits, hvor landets største dagligvarekjede Migros tar produktet Mohrenkopf ut av hyllene. Dette melder RT.com.

Kremboller av merket Mohrenkopf har en bunn av vaffelkjeks og derover marshmallow overtrukket med sjokolade. Problemet er imidlertid ikke smaken, men navnet. Mohrenkopf er nemlig sammensatt av «Mohr» (mor), også kjent som maurer, og «Kopf» (hode).

Med andre ord sammenliknes de søte, sjokoladedekte kremtoppene med hodet til en muslimsk nordafrikaner.

Ingen forståelse

Slik har saken likhetstrekk med den norske striden om «negerboller», som endte med at desserten nå helst omtales som fløteboller eller kremtopper, eventuelt kokosboller hvis de er bestrødd med tørkede kokosflak.

I tillegg til kjedene Migros og Manor, som nå har fjernet Mohrenkopf fra butikkhyllene, vurderer kjedene Spar og Volg å stanse salget. En Migros-ansatt som kaller seg «Head of Corporate Communications and Culture Percentage» begrunner avgjørelsen slik:

– De senere dagers diskusjon har vist at våre kunder i økende grad finner produktnavnet provokativt. Sett i lys av dette ble situasjonen gjennomgått på ny, og man besluttet å ikke lenger tilby godteriet, selv om produktet har en stor tilhengerskare.

Tilbaketrekningen møter ingen forståelse hos produsenten Dubler, som heller ikke vil omdøpe Mohrenkopf til Schokokopf. I en uttalelse sier firmaet at «folk, ikke sjokoladevarer, er rasistiske».

Maurer- og tyrkerhoder

I 2012 ble det oppstyr rundt Nidars mokkabønner etter at rockebandet Plumbo kalte Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam, som utgjør hiphop- og rap-duoen Madcon, for «mokkamenn».

Etter George Floyd-protestene synes mokkabønner så langt å ha unngått oppmerksomhet. Imidlertid har produktet tidligere vært i antirasistenes søkelys. I 1999 hadde Antirasistisk Senter en boikottaksjon mot produktet på grunn av påstått diskriminerende emballasje, skriver Dagens Næringsliv.

Maurerne var et muslimsk folkeslag i Nord-Afrika. I nesten åtte hundre år, fra 711 til 1492, var Den iberiske halvøy – dagens Spania og Portugal – under maurisk styre. De er derfor en kjent del av europeisk historie og kultur, og finnes blant annet avbildet i flagget til den franske øya Corsica og i våpenskjoldet til pave Benedikt XVI.

Foruten maurerhoder har man tyrkerhoder i forbindelse med Europas historiske kontakt med Det ottomanske rike. Dette gjelder blant annet sjøhelten Cort Adelers våpenskjold, som viser et tyrkerhode plassert oppå et sverd.

