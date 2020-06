annonse

annonse

En mann i 30-årene ble sendt på sykehus da statuen han skulle rive falt over ham.

Ulykken skjedde ved «Confederate monument» i Portsmouth, Virginia. Den ble reist etter borgerkrigen, til minne om de falne sørstatssoldatene fra byen. Monumentet er en ti meter høy obelisk med fire statuer rundt.

annonse

Les også: Når er det rett å fjerne statuer?

Fraktet til sykehus

Først ble statuens hode fjernet, så ble det brukt et tau for å dra den ned mens en mann slo med øks på rygg og bein. Ulykken skjedde da statuen falt, en mann ble truffet i holdet, skriver Mirror. Han fikk en stor blødning og ble fraktet umiddelbart på sykehus. Tilstanden er fremdeles ustabil, og han kjemper om livet.

En rekke statuer har i det siste blitt revet ned i USA. Hærverket han gått mye utover statuer som har tilknytning til sørstatene, da antirasistene mener de symboliserer slaveriet i USA.

annonse

Les også: Statue av berømt «rasistisk» sjømann revet i London – på ordre fra borgermester Sadiq Khan

Politiet i Portsmouth skal etterforske ulykken og utelukker ikke at det vil bli tatt ut tiltale. Byens ordfører, John L. Rowe, sier til CNN at politiet har gjort en god innsats for å beskytte eiendom rundt monumentet. Han uttrykker også en bekymring for den skadde og sier at monumentet kan repareres, men et menneskeliv får vi aldri igjen. Han sier videre at bystyret har et vedtak fra 2017 om å flytte monumentet fra sentrum av byen til en gravlund.