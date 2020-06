annonse

annonse

Den norske regjeringens fortsatte stengning av grensene til Sverige fikk den svenske sosialdemokraten og kommunalråd i Årjäng, Daniel Schützer, til å rase.

Han kaller beslutningen for et svik og en katastrofe, og sier han vil anmelde Norge på mandag.

Norge har holdt sin grense mot Sverige stengt siden mars i år, som følge av coronapandemien, og mange hadde håpet på gladmeldingen om at Norge nå skulle åpne sin grense mot Sverige, skriver Expressen.

annonse

I stedet meldte Norge at de kun åpner sin grense for de regioner som oppfyller landets krav, og for Sveriges del er det kun Gotland som gjør det.

– Det er et stort svik, ettersom man har så dårlig grunnlag for beslutningen som er fattet. Det er en katastrofe for grensehandelen og jeg er overbevist om at vi vil se flere konkurser på grunn av Norges beslutning, sier Schützer.

Les også: Tilliten til regjeringen faller i takt med at landet gjenåpnes, viser undersøkelse

Schützer sier han er opprørt over beslutningen og at han ikke forstår resonnementet som ligger under, og sier at Norge har gjort dette for å beholde pengene i landet.

annonse

– Jeg kan ikke se det på en annen måte. Vi har mange foretak på vår side som har mistet store deler av sine inntekter, og de pengene havner så klart andre steder, sier han.

På spørsmål om dette ikke er en beslutning Norge selv må fatte, sier han:

– De henviser til objektive grunner, men det stemmer ikke. De har valgt å fokusere på antall smittede i forhold til folketallet, og hvem som helst forstår at at det tallet kommer til å øke i Sverige når flere testes. De burde i stedet fokusere på hvor mange som ligger på sykehus og får behandling, og bruke det som målestokk. Det ville være objektivt.

– Så lenge de ikke har en objektiv begrunnelse for beslutningen, er det et brudd på EØS-avtalen. De hindrer mennesker fra fri bevegelse, men også fri bevegelse av varer, sier Schützer.

Schützer sier anmeldelsen i bunn og grunn handler om å påpeke det urimelige i Norges beslutning.

annonse

– Jeg har aldri gjort en slik anmeldelse tidligere, så jeg har ingen anelse om hvilke konsekvenser den vil få, eller hvordan myndighetene vil håndtere det. Han legger til at han er utrolig irritert over måten Norge har håndtert dette.