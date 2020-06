annonse

Ærlig talt: Norwegian lives matter! Videre må jeg selvsagt på det sterkeste ta avstand fra de historieløse norske aktivister som nå vil rive statuen av krigshelten og den tidligere statsministeren i Storbritannia, Winston Leonard Spencer Churchill, som var født den 30. november 1874 i Oxfordshire, og som døde den 24. januar 1965 i London.

Churchill er faktisk av verdens historikerne regnet en av de viktigste statsministrene verden har sett i krisetider. Han var også etter min mening fremragende taler, forfatter og politiker. Det sier vel også det meste at Churchill mottok nobelprisen i litteratur i 1953 for sine bøker om britisk historie og andre verdenskrig.

Churchill hatet Hitler og nazistene, men elsket frihet og demokrati. Han tok seg også tid til å rose innsatsen til norske krigsseilere for sin heltedådige innsats under andre verdenskrig for et fritt Norge og Europa – fra nazistene og Hitlers undertrykkende, barbariske regime.

Igjen må vi husk de historiske fakta: Under andre verdenskrigen var det krigsseilerne som reddet Norges selvstendighet ved å frakte nødvendige varer og krigsmateriell på verdens hav. Folk som gav sitt liv for Norges selvstendighet. For Nortraship-fondet var det staten som stakk av med. Etter min mening en skandale og en forbrytelse som burde straffes.

Som Churchill mener jeg derfor bestemt at krigsseilerne er Norgeshistoriens største helter. Uten krigsseilerne hadde ikke nasjonen Norge vært den vi er i dag. Jeg er selvsagt dypt takknemlig. Vi vil derfor aldri glemme nasjonens seilende helter og Winston Churchill.

Statuen av Churchill Leonard Spencer Churchill på Solli plass i Oslo må derfor bli stående urørt, hedret og godt pleiet, uten hets og vandalisme fra historieløse og forvirrede personer – som aldri noen gang vil sette det norske folk og Norge først i sitt virke. Statsminister Erna Solberg, her må du snarest rydde opp – nok er nok!

