annonse

annonse

Tusenvis av demonstranter i Palmdale, California krever full etterforskning etter at en 24 år gammel mørkhudet mann ble funnet hengt i et tre.

Myndighetene lover å etterforske dødsfallet, som først ble definert som et selvmord. Men rettsmedisineren i Los Angeles county nekter å erklære dødsfallet som et selvmord, skriver Los Angeles Times.

Kroppen til Fuller ble hundet hengende fra et tre i nærheten av rådhuset onsdag 10. juni.

annonse

– Vi liker ikke tau rundt nakkene våre, sier en fra lokalbefolkningen til LA Times.

Les også: Politibetjent har fått sparken etter at en mann ble skutt i Atalanta, demonstranter satte fyr på restaurant

Under demonstrasjonene lørdag 13. juni var det mange som uttrykte sinne og frustrasjon, og anklager myndighetene for å ha definert dødsfallet som selvmord alt for raskt.

– Vi vil finne ut sannheten om hva som virkelig skjedde, sier den avdødes søster til avisen. Hun avviser at broren var suicidal.

annonse

Politiet sier de etterforsker saken. Et av problemene er at det aktuelle området ikke dekkes av overvåkningskamera. Demonstrasjonen skal ha gått fredelig for seg.