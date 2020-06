annonse

Et svært smittsomt, livsfarlig virus strømmer ut fra kommunist-Kina mot slutten av 2019. I løpet av uker utvikler viruset seg til pandemi. 6,8 millioner mennesker er smittet i verden, over 400.000 er døde.

Viruset utvikler blant annet lungesykdom. Sannsynligvis inntraff døden med store pustevansker.

Norge stenges ned. Milliarder kroner pøses inn i smått og stort næringsliv. Et liv etter døden for arbeidsplasser må sikres. Eksperter anbefaler antall mennesker som kan stimle sammen. Politikerne stadfester klare regler for smittevern. Menneskelivet etter døden kan ikke veksles inn med penger. Effektive vaksiner mot viruset er neppe tilgjengelig før 2021/2022. Kanskje aldri.

Vi er i starten på pandemien. Våre fremste eksperter kan ikke si noe om hvor den ender. Alvorlige bivirkninger av virusinfeksjonen rapporteres. Stadig flere faller inn i nye risikogrupper. Unge såvel som eldre. Verden kan ha i vente flere millioner smittede og døde. Innstendige råd og anbefalinger om små forsamlinger, vask hendene og hold avstand ute og inne. I seg selv et budskap om rådløshet.

Verden har holdt pusten lenge nå.

En politimann i USA presser kneet mot nakken på en farget i åtte minutter og førtiseks sekunder. Mannen dør. Rasisme og politivold. Intet nytt under solen bortsett fra at corona samtidig smitter millioner og tar livet av titusener. Også i USA. Store menneskemengder tar til gatene på oppfordring. Opptøyene smitter lett over til Europa.

African Student Association UiO, etablert i 2016, inviterer via Facebook til demonstrasjoner mot rasisme. Mennesker i tusentall marsjerer i gatene og kneler på torg i byer og tettsteder. Alle regler innprentet og etterlevd og respektert i måneder brytes i stykker i løpet av timer. Afrikas ny-imperialisme i kinesisk regi puster lettet ut. Fokus er flyttet fra virus til rasisme over hele verden. Og vi er lovet demonstrasjoner i lang tid fremover.

Det er jo ikke bare tilfeldige som er rammet av corona. Et presset helsevesen må prioritere behandling av mennesker i andre risikogrupper. Min kone tilhører eldregruppen. Også jeg med tillegg av underliggende sykdom. Et større inngrep som skulle vært utført 24.04.20, ble flyttet til 17.06.20 grunnet corona. I påvente av behandlingen har vi begge utholdt streng karantene siden medio mars. Vår yngste sønn arbeider som lege med pasienter som har ettervirkninger fra viruset. Han har tidligere vært i karantene. I forbindelse med ferie tar han nye ti dager i karantene. Det for ikke å bære smitte til familie og venner. Bekymring går ikke minst til samboer som venter deres første barn. Begge er avhengig av inneklemt offentlig transport.

Ja, jeg forakter, og vi forakter. og mange andre fordømmer dette vettløse initiativet fra en afrikansk studentorganisasjon, som svært sannsynlig bidrar til ikke bare flere smittede og døde i Norge, men også økt rasisme.

Likevel; mest alt stiger forakten og mistroen til våre politikere. Evig eies kun et dårlig rykte kan få gyldighet her. De hadde makten og myndighet til å stoppe galskapen. Tette menneskemasser man hadde advart mot i måneder. Men i stedet for forbud beordrer man politiet til sidegater der man uniformert hyllet ytringsfriheten og bagatelliserte smittevernet. På sidelinjen står ansvarlige politikere og babler om rasismens grusomheter. Og hvor viktig det er å vaske hender, holde avstand og melde fra om virussymptomer.

Der og da mistet jeg siste respekt for dagens sittende regime, med Erna Solberg som leder.

