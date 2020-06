annonse

I et nøtteskall, vår politiske realitet er Demokratur. Slå ordet opp på Wikipedia…

og du vil forstå at det er ensbetydende med det mer kjente uttrykket, nemlig et demokratisk diktatur. For å få frem denne vår norske realitet, som definitivt må forståes, har den svenske forfatteren Vilhelm Moberg med få ord mesterlig oppsummert begrepet Demokratur. Og han gjorde det allerede i 1965 lenge før vår skandinaviske multi-kulturelle nåtid, dvs gjennom en artikkel i det svenske Dagens Nyheter. Moberg’s konklusjon siteres her:

I et demokratur råder allmene og frie valg, meningsfrihet rår formelt, men politikken og massemedia blir dominert av en antidemokratisk maktelite som bare er villige til å slippe visse meningsytringer frem. Konsekvensen er at borgerne lever i en illusjon om at de formidles en allsidig og objektiv fremstilling av virkeligheten. Undertrykkelsen av mot-meninger er godt skjult, for den frie debatten kveles. Det skal også legges til at det hører med at flertallet av menneskene i et slikt samfunn ikke selv oppfatter realitetene.

Jeg foreslår frimodig refleksjon over dagens virkelighet, det at politikerne og riksmedia tilnærmet er kommet på samme side. Med statskanalen NRK propaganderende som «kommunist-edderkoppen» sentralt i nettet. Er der tvil overhodet om den sosialistiske ensrettingens vei vi vandrer? Når sågar det kommunistiske Kina forsvares, når Donald Trump modig og korrekt irettesetter sistnevnte for, uten forvarsel, å ha sluppet corona-viruset løs på resten av verden. Med sine grusomme umenneskelige konsenkvenser, ja som vår vestlige sivilisasjon ruinerende. Dette er tilstander verden ikke har opplevd siden 30-årene. Olje-Norge er overhodet ikke tragedien representativ.

Demokraturet regjerer, skamfullt og med vitende vilje med dagens regjering. Dens eneste ærlige «forsvar» er at de sloss for seg selv og sine karrierer. Ikke for oss, likt forholdene i de ellers så foraktede totalitære regimene. Men kan vi folket akseptere det og si oss tilfredse? Når politikerklassen later som vi lever i et demokrati? Den myten ble punktert da folkeavstemningene om EU ble tilsidesatte. Samt når våre milliarder av regjeringen drysses over verden uten et folkelig mandat. Midler som ikke viser tellende resultater, annet enn politikernes blanke knapper. Resultatene svinner hen, i overfladisk pretendert godhet.

Erna Solberg fremtrer stormannsgal. Hun bruker våre penger nær som sitt rettmessige middel til en fremtidig skattefri tilværelse innen det korrupte FN. Allerede arbeider hun for FNs Agenda 2030, en ren utopi. Kanskje tror hun oljepenger kan kjøpe alt. Eller lever hun i den villfarelsen som arrogante globalister flest gjør, at de fortjener seg overopphøyet oss beskattete, alminnelige, trauste mennesker. Hun glemmer med vilje at Kina og Russland samt mange andre nasjonalstater ikke ønsker seg internasjonalt overstyrt av hennes utopisk en-verden tanke. Og at globalisme er oss en pådyttet forfeilet ideologi som tjener Vestens rike gjennom grenseløs handel og farlig vandel. Det, samt lov og orden, er presis hva Trump har forstått og som han ble valgt for. Han er ikke perfekt, men langt bedre enn alternativet.

NRK representerer demokraturet, og vi må spørre oss hvorfor dets ledelse aktivt promoterer Erna. Det gjør meg skeptisk. For det tyder på at hun er den som bedre enn Jonas Gahr Støre tjener kommunismens fremtid her i landet. Jeg kan selvsagt tenke flere forklaringer. Det nå iøynefallende foran USA valget er at den liberale, ikke konservative Erna går høyt på banen mot Trump. Det samtidig som NRK driver ren hets og kampanjer mot Trump. De synes virkelig å ha funnet hverandre, statsministeren og NRK.

Så hvorfor slik intens løgnpropaganda overfor det norske folk? Jeg tror det er fordi Trump er den kraftigste globalismebremseklossen i den vestlige verden. Samt en som gjennomskuer det overambisiøse, hykleriske, korrupte FN. Og som ser liberalisme-galskapen med dens økende vold, samt Kina-aggresjonen. Som åpent tør sloss for ytringsfriheten, demokratiets forutsetning.