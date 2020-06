annonse

En ny video som sirkulerer på sosiale medier viser en mann oppfordre hvite mennesker i den okkuperte bydelen i Seattle til å gi penger til svarte.

De siste ukene har vi sett at hvite personer gått ned på kne og vasket føttene til svarte personer i USA. Noen hvite har også kysset skoene til svarte «demonstranter».

I opptøyene etter Geroge Floyds dødsfall har både hvite og svarte ekstremister tatt over flere kvartaler i en bydel i Seattle hvor blant annet en politistasjon lå. Bydelen har fått navnet «Chaz» og er politifri.

Ekstremistene som tilhører «Black Lives Matter» og Antifa har hevdet at de ikke ønsker noen ledere i «byen». Men før helgen fikk de sin egen krigsherre.

Krigsherren er rapperen Raz Simone og er afroamerikaner.

This is #RazSimone, the new warlord of the #CapitalHillAutonomousZone #CHAZ pic.twitter.com/mw8YpbRnpk

— Reel 🎥 🌎 (@JanekaSmith1) June 12, 2020