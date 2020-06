annonse

Norske medier marsjerer igjen i takt. Agendaen denne gangen er å vise hvor rasistiske nordmenn er.

Enhver innvandrer som har hatt vonde opplevelser inviteres til å fortelle om nordmenns grusomme rasisme. Fordømmelsen er unison. Nordmenn er rasister. Rasismen er strukturell og organisert, og rammer alle innvandrere. Det er kort sagt grusomt å være innvandrer i Norge, dette rasistiske samfunnet. Og nå skal visst innvandrere i Norge lære opp oss nordmenn i hvordan man skal være tolerante.

Tør jeg i den forbindelse minne om at undersøkelser av ulike lands grader av rasisme viser at Norge kommer ut som et av verdens aller minst rasistiske land? Mens svært mange av våre innvandrere kommer fra land som må anses som verdens aller mest rasistiske land? Men når disse innvandrerne kommer til Norge, så forvandler de seg visst plutselig til verdens mest tolerante og antirasistiske mennesker.

Joda, tro det den som vil. Alle undersøkelser av ulike norske gruppers holdninger til sine medmennesker viser at etniske nordmenn er de klart mest tolerante overfor andre grupper. Og hvem kommer desidert dårligst ut? Jo, muslimer. Det er ikke til å komme fra. Den norske utpregede toleransen overfor minoriteter av alle slag, finner ikke sin like hos muslimske innvandrere til Norge. Men nå skal altså de og alle andre innvandrere lære opp oss nordmenn i toleranse. Det er nesten så man må le.

Alle vi som kjenner innvandrermiljøer fra innsiden, og som i tillegg har studert alle undersøkelser vedrørende toleranse overfor minoritetsgrupper, vet at etniske nordmenn er totalt overlegne de fleste innvandrergrupper når det gjelder å vise toleranse overfor minoriteter. Dette gjelder alle mulige grupper; homofile, transepersoner, jøder og alle andre som anses som uakseptable blant mange muslimer. Ja, selv kvinner som ikke bruker hijab bør fordømmes ifølge konservative muslimske imamer. Men nå skal altså disse lære opp oss etniske nordmenn i toleranse.

Mens hos dem selv så læres barna opp til å hate jøder, hate homofile og anse USA som Satans rike. I et svakt øyeblikk av ærlighet fortalte vår kulturminister, Abid Raja, om hvordan holdningene egentlig er hos våre muslimske innvandrere. Og det norske samfunnet anses som umoralsk, syndig og forkastelig. Et samfunn i forfall. Og nå skal disse innvandrerne lære oss opp i toleranse.

Men hva er det egentlig for slags rasisme alle disse lidende ofrene har opplevd? Det finnes selvsagt enkelthendelser som vi alle tar avstand fra, som spytting, sjikanering og stygge henvendelser. Selvsagt finnes det mennesker som er hensynsløse og stygge i munnen. Alle er enige om at det er fullstendig uakseptabelt. Men utover det, så er det enkelte ting som går igjen, som liksom skal være beviser på den utbredte rasismen i Norge.

Rasisme nummer en: Innvandrere har opplevd å ha blitt tilsnakket av politiet



Dette er visst selve trumfkortet blant krenkede innvandrere og deres støttespillere. De har blitt tilsnakket av politiet. Politiet har spurt dem hva de driver med, hvor de kommer fra og hvor de er på vei. Dette er visst uhyre krenkende, av en eller annen grunn. Som lærer har jeg hatt svært tett samarbeid med politiet gjennom mange år. Vi har gjerne invitert dem til foreldremøter for å la dem fortelle om hvordan de arbeider overfor ungdom. Politiet forteller at de er svært opptatt av forebyggende arbeid. De kjører gjerne rundt i utsatte områder og oppsøker ungdom som ser ut til å være «på vidvanke» og er ute på tidspunkt da man burde være hjemme.

Politiet vil gjerne etablere et godt forhold til ungdommene. De ønsker å vise interesse for deres ve og vel og finne ut hvordan de har det. Dette har altså ingenting med rasisme å gjøre. Det er politiet som gjerne vil bli kjent med ungdom som er mye ute på kveldstid i lokalmiljøet. Men dette tåler ikke mange av disse innvandrerungdommene. De er hårsåre og selvhøytidelige og anser politiet som sine fiender. Mens politiet har en ekte interesse for å bli kjent med dem. Jeg har tiltro til det norske politiet. De fremstår som imøtekommende, vennlige og tolerante. Jeg har aldri opplevd noen rasistiske holdninger hos dem i løpet av alle de årene jeg har samarbeidet med dem.

Den andre krenkende rasismen mange innvandrere forteller om, er at de ofte har blitt spurt om hvor de egentlig kommer fra



Det er nærmest latterlig å anse dette som rasisme. Snakk med en nordlending, en sørlending eller en telemarking for den saks skyld, om de har opplevd å bli spurt om hvor de kommer fra på grunnlag av sin dialekt. Faktum er at et slikt spørsmål er en høflig måte å innlede en samtale på. Det er en vennlig henvendelse og en måte å vise interesse for et annet menneske på. Å anse dette som rasisme, kan ikke karakteriseres som annet enn selvhøytidelighet, nærtagenhet og overdreven mistenksomhet. Den som blir spurt et vennlig spørsmål om sin opprinnelse, og oppfatter det som ondsinnet, har vel heller et kjempeproblem selv. Med mistro og mistenksomhet overfor sine medmennesker.

Det er for øvrig oppsiktsvekkende at ikke norske MSM oppsøker etnisk norske barn og ungdom som lever i miljøer der innvandrere er i flertall. Hva opplever norske unge når de er i mindretall og innvandrerne er i flertall? Jo, det kan jeg fortelle mye om. Jeg har bodd siden tidlig 1990-tallet på Søndre Nordstrand.

Rasismen florerer fra innvandrere mot norske barn og ungdom. Og de aller verste, er de unge med muslimsk bakgrunn. De inntar gjerne en herskerrolle i miljøet og er særdeles rasistiske mot alle andre grupper. Mine døtre er flerkulturelle fordi deres mor er fra Thailand, og de og deres mor opplever hyppig å bli kalt «hundespisere», «corona», «china-øyne» og andre nedsettende betegnelser.

Fordi min datter på et tidspunkt fortalte meg hvordan det var å ha opprinnelse fra Sør-Øst-Asia og jeg skrev om det hos Resett, opplever hun at muslimske ungdommer hver gang de passerer henne, sier «snitch», som betyr angiver, så vidt jeg har forstått. Hver eneste gang de ser henne, sier de: «Snitch». Kan andre innvandrere forstå hvor krenkende det er? En annen nærmest komisk ting, er at mange muslimer ikke selv fatter at de faktisk er asiater. De forakter asiater, men fatter ikke en gang at de er asiater selv.

Jeg kan også gjenfortelle hvordan muslimske guttegjenger utsatte oss for grov trakassering i form av egg-kasting, steinkasting og knusing av vinduer fordi de mente vår datter hadde sviktet dem ved å velge andre gutter fremfor dem. Hvorfor interesserer ikke dette MSM? De vil åpenbart fylle sine aviser med historier om det rasistiske Norge, men er totalt uinteressert i å undersøke hvordan våre nye landsmenn, som liksom lider så vondt under norsk rasisme, utsetter våre egne ungdommer for enda verre rasisme. Og som mine døtre sier: Det er ingen som er så rasistiske som muslimene! Men de tør ikke å ta det opp. Får de hele gjenger med muslimsk ungdom mot seg, vil livet rett og slett bli uutholdelig.

Det som både mediene og svært mange innvandrere ikke ser ut til å forstå, er at alle barn opplever krenkelser i løpet av oppveksten. Og hva er egentlig forskjellen på å bli kalt «neger» mot å bli kalt «feiting», «treiging» «hundespiser» eller «adhd-barn»? Det hører til hos barn at de bruker nedsettende uttrykk om andre barn. Barn mangler ofte empati og ønsker å hevde seg i hierarkiet blant andre barn, og et middel til å hevde seg, er ofte å tråkke andre ned. Dessverre er dette utbredt blant barn inntil de har utviklet nok empati og forståelse for andre mennesker.

Og for å hevde seg og trykke andre ned, velger barn alt det de kan bruke til å krenke andre med: Det kan være utseende, klær, familiens økonomi, skole-evner, idretts-evner, hudfarge, opprinnelse osv osv. Alt man kan gripe tak i, som kjennetegner et barn eller deres familie brukes av andre barn til mobbing og trakassering. Dette er ikke noe som spesielt rammer innvandrere, men alle barn over alt i verden. Og etter hva mine innvandrer-elever forteller meg, er dette svært mye verre i deres hjemland enn i Norge.

I mange land er det virkelig jungelens lov som hersker, og «svake» barn blir systematisk trakassert, mobbet, banket opp og undertrykt ikke bare av de andre barna, men også deres foreldre og deres lærere, og ingen forsvarer dem. Norge er faktisk et av de landene i verden som har kommet aller lengst i å sikre barn trygghet og en sikker oppvekst. Men selv ikke vi har klart å utrydde mobbing enda, selv hvor hardt vi jobber med det.

MSM har åpenbart en eneste agenda: Å «bevise» at Norge er verdens mest rasistiske land, der det er grusomt vondt å være innvandrere. Mediene marsjerer i takt, ingen tillater motstemmer og agendaen er så åpenbar at alle ser hva de vil frem til. Men er de virkelig så sikre på at denne ensidigheten og sutringen på innvandreres vegne er den beste strategien for å løse problemet? Eller kan det faktisk være at det norske folk blir lei av denne stadige klagingen over hvor grusomt det er å være innvandrer i Norge?

Selv kan jeg ikke annet enn å minnes en mekanisme som mange har påpekt i årenes løp: Jo bedre folk har det, jo mer klager de. Kanskje kan det være på sin plass å minne om at «flyktninger» til Norge så å si får alt rett opp i fanget? Bolig, utdanning, gratis lege og tannlege, fulle pensjonsrettigheter som nordmenn bruker 40 år på å opparbeide seg, NAV-støtte og alt det Norge har å tilby av velferdsgoder? Likevel opplever vi systematisk klaging og sutring over hvor grusomt det er å være innvandrer i Norge.

Jeg er redd både MSM og disse klagende innvandrerne ødelegger sin egen sak ved denne ensidige svartmalingen av Norge og nordmenn. Vi er faktisk ikke så onde som man skal ha det til. Hva med å vise litt takknemlighet over å ha kommet til verdens beste land der alle muligheter står åpne for den som ønsker å oppnå noe? At en muslimsk innvandrer er både kulturminister og nestleder i AP må være det beste beviset på at ingenting stanser en innvandrer fra å nå til topps i samfunnet. Likevel klages det over at dørene er lukket for dem fordi de er innvandrere. Intet kunne vært mer usant!