Nestleder i Grønn Ungdom Helena Bugge avfeier kritikken om smittevern. Hun mener at det å demonstrere mot rasisme er å redde liv. Bugge vil heller at Jon Helgheim og Per-Willy Amundsen skal snakke om å bekjempe rasisme.

Frp-politikerne kritiserte at 15 000 mennesker var samlet utenfor Stortinget for å demonstrere mot rasisme. Uten tanke på smittevern. Men Helena Bugge sier at antirasisme er viktigere.

– De nekter å ta innover seg at hele poenget med demonstrasjonen er å redde liv. Redde livet til de av oss som blir utsatt for rasistisk motivert politivold. Redde livet til folk som blir drept for hudfargen sin, skriver hun i Dagsavisen.

Hun forteller at demonstasjonen hadde som formål å redde livet til de som hver dag blir møtt med hatefulle ytringer. Og for å redde livet til de som til slutt blir drept fordi noen ikke stanser ved ord, men gjør hatet til handling.

Bugge mener videre at Amundsens innlegg er et prakteksemplar på den godt skjulte og integrerte rasismen i Norge. Det er et prakteksemplar på en som er blind for sitt hvite privilegium. All rasisme er ikke det samme som drapet på George Floyd, men vi må ikke glemme de som har dødd på grunn av rasistiske holdninger, også her i Norge.

– Vi demonstrerte for å redde liv. Vi demonstrerte for å få en slutt på et samfunn som systematisk diskriminerer på grunn av hudfarge. Vi demonstrerte fordi jeg, på grunn av mitt utseende, har lettere for å få jobb her i Norge, enn andre i klassen min, skriver hun og legger til.

– Vi demonstrerte mot denne urettferdigheten, men blir møtt med null forståelse fra flere hold.

Marsdal forsvarer antirasister

Leder for Manifest tankesmie, Magnus Marsdal sier at kritikk av antirasisme er i samme tradisjonen som vi finner hos de konservative mennene som tålmodig forklarte kvinner at de slett ikke var undertrykte.

– Jeg leser Erna Solbergs tidligere justisminister Per-Willy Amundsen kjefte på titusener av «demonstranter som roper ut mot en rasisme som ikke finnes i Norge», skriver han i Dagbladet.

Marsdal sier at han ikke er i posisjon til å skolere Per-Willy Amundsen om dette temaet. Men han vil likevel si noe om den anti-anti-rasismen som han – og mange som ham – nå bedriver. Står i en lang og lite ærerik tradisjon. Per-Willy Amundsen har rett til å si sin mening, men han mangler selvinnsikt når han avfeier at rasisme ikke finnes i Norge.