Integreringsminister Guri Melby (V) mener at vi nå har fått vite at rasisme er et stort problem. Mange har stått frem i media og fortalt hva de har opplevd.

– I løpet av de få ukene jeg har vært integreringsminister har jeg fått mer innsyn i de mørke sidene ved samfunnet vårt, og jeg liker ikke det jeg ser. Hverdagsrasisme og systematisk rasisme er mer utbredt i Norge enn vi liker å tro, skriver Melby i VG.

Integreringsminister skriver at de fleste av oss ikke merker rasisme. Derfor har vi nok undervurdert det, og hvordan det oppleves, og særlig hvordan det føles alle gangene problemet bagatelliseres.

– De siste ukene har en hel rekke mennesker stått frem og fortalt om rasismen de utsettes for i Norge. Og de har med rette protestert mot holdninger og mekanismer som diskriminerer dem bort fra drømmejobben, trakasserer dem på bussen eller fungerer som grobunn for voldsmenn og høyreekstremister.

Melby konstaterer at åtte av ti nordmenn sier at de er mot rasisme. Nå vil hun mobilisere de siste tjue prosentene. Norske minoriteter fortjener bedre enn å vite at hver femte person de møter ikke bryr seg om rasisme, mener statsråden. Videre synes hun at det er vanskelig å snakke om rasisme. Hun mener at alle bør bidra til at Norge skal bli et sted der alle, uavhengig av hudfarge, behandles likt. Politikk kan gjøre mye, men rasisme kan ikke vedtas bort. Du og jeg må gjøre jobben.

– Som kunnskaps- og integreringsminister skal jeg bruke den makten jeg har på å vende kunnskapsgrunnlaget vi sitter på, til effektiv politikk mot rasisme.