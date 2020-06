annonse

Therese Johaugs 10.000-meterløp på Bislett har satt den svenske langrennsprofilen Frida Karlsson på tanken om å teste formen på bane.

– Det var veldig imponerende, sier Karlsson til Aftonbladet om Johaugs løp.

Tiden ble 31.40,67 på Bislett torsdag.

Karlsson drev med langdistanseløping på ungdomsnivå for noen år siden. – Jeg må innrømme at jeg ble veldig motivert for noen baneøkter nå. Det kommer jeg til å gjøre, men det skal passe inn og bidra til å utvikle min skiløping.

I motsetning til Johaug som løp under direktesendt TV, vil Karlsson teste piggskoene i andre former. – Jeg kommer nok til å løpe et hemmelig løp her på Nipvallen i Sollefteå, sier hun.

Det var en delvis turbulent sesong i det svenske langrennslandslaget, men Karlsson slo Johaug på tremila i Holmenkollen.

– Nå føler jeg at vi står på en stabil grunn som vi kan bygge videre på, sier hun.

