Kina melder søndag om 57 nye tilfeller av koronasmitte i landet det siste døgnet. Det er det høyeste smittetallet på ett døgn siden april.

Til tross for at tallene er relativt små i det folkerike landet, er voksende bekymring i Kina over at smittetallene den siste tiden øker.

Ifølge helsemyndighetene er 36 av de siste smittetilfellene personer som er smittet i Beijing, der et nytt utbrudd har medført umiddelbar nedstenging av markedet og nabolag.

