En livsfarlig lek, som har pågått ved flere skoler, førte til at Sander (12) fikk hjernerystelse, to brudd i hånda og fem ødelagte tenner.

«Leken» skal bestå i at man løsner skruene på sykkelhjul, slik at hjulet faller av i fart. Det var nettopp denne leken som førte til ulykken som ga den unge gutten såpass store skader.

– Det er forferdelig å se sin sønn på denne måten, og i alle fall når man vet at det er noen andre som står bak, sier guttens mor Ann-Sølvi Gakko til TV 2.

Hun er svært glad for at Sander hadde på seg hjelm.

Over hele landet

Sander går på Sandnes og Bjørnevatn skole i Sør-Varanger, som åpnet høsten 2019 og ble kalt «bygdas nye storstue».

Ifølge skolens rektor Frode Buarø er dette et gjentagende problem som har spredd seg utover skoler over hele landet.

– Det er helt hårreisende at elever løsner hjulene på syklene til medelever. Om dette ikke stanser, kan det fort ende med dødsfall, sier Buarø. Han er sikker på at det er elever ved hans egen skole som står bak, og ser svært alvorlig på hendelsen.

– Dette er så grovt at vi er nødt til å få en slutt på det. I verste fall blir vi nødt til å sette opp et kamera for å overvåke sykkelområdet, sier rektoren, som oppfordrer alle foreldre til å anmelde alle slike hendelser.

Polititjenesteleder Thomas Pettersen ved Kirkenes politistasjon bekrefter at de har mottatt en anmeldelse.

– Dette er rett og slett livsfarlig lek. Barnas foreldrene er nødt til å komme på banen, for jeg er redd for at dette kan ende med at noen dør, sier Pettersen, som mener den farlige leken sprer seg på det populære sosiale nettverket TikTok.

