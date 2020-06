annonse

annonse

I en TV-overført tale slår Frankrikes president Emmanuel Macron fast at han er imot alle former for rasisme, antisemittisme og diskriminering.

I talen, som ble sendt søndag, hevdet presidenten at muligheten til å få arbeid og lykkes i det franske samfunnet reduseres for noen av landets innbyggere, på grunn av adressen, navnet eller hudfargen. Det skriver NTB.

Les også: Macron vil innføre leksjoner i arabisk i franske grunnskoler: – Arabiseringen av Frankrike er i gang

annonse

Han slo også imidlertid fast at han ikke godtar at statuer av historiske figurer blir tatt ned, slik noen har krevd etter drapet på George Floyd i USA.

Også i Frankrike vil mange at statuer som er knyttet til Frankrikes fortid som kolonimakt fjernes. Men president Macron slår fast at han ikke ønsker denne formen for historisk revisjonisme velkommen.