I sin lyst etter å ta rekorden som den eneste norske statsminister i etterkrigstiden med tre påfølgende perioder, favner nå Erna Solberg hele det politiske spektrum.

Slik innleder Ole Gjems-Onstad et meningsinnlegg i NRK Ytring.

Gjems-Onstad er professor ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI. Han mener norsk politikk er snudd på hodet, noe krisetiltakene som følge av coronaviruset viser tydelig:

– Den vanlige politiske inndelingen er at sosialistene står for innstramninger på vegne av fellesskapet. Med Solberg-regjeringens tiltak var det ingen restriksjoner igjen til venstresiden. Erna tok også språket fra dem: dugnad, samhold, løfte sammen, brede skuldre og landets beste.

Gjems-Onstad er kritisk til at utdanningspartiet Høyre sendte nesten en million norske barn og skoleelever hjem, uansett lave lokale smittetall. «Ingen sosialist kunne gjort det mer kollektivt, drastisk eller unyansert», skriver professoren, som også er svært kritisk til den oppblåste offentlige sektor:

– Mot Høyres idegrunnlag har offentlig sektor og antall offentlig ansatte bare økt under Regjeringen Solberg. Vi er i verdenstoppen. Med korona-tiltakene er offentlig ansettelse blitt et trygghets-paradis.

Brudd med prinsipper

Dermed er det ingenting igjen til venstresiden. Ikke-sosialistiske partier har tradisjonelt vært opptatt av individets rettigheter og individuell behandling. Men regjeringen Solberg har forlatt disse idealene, et klart brudd med Høyres egne prinsipper. Det samme gjelder den voldsomme pengebruken.

Gjems-Onstad peker også på at statssekretær Saida Begum fra Høyre ga blaffen i sin egen regjerings smitteverntiltak og deltok i demonstrasjon mot rasisme. Hun fikk «respekt» av statsministeren, til tross for at resten av befolkningen ble utsatt for svært drastiske tiltak. Gjems-Onstad avslutter:

– Uten å forstå det, støtter Solberg og Begum grunnlaget for all rasisme og diskriminering: At noen føler seg bedre og mer berettiget enn andre (…) Politikertretthet er et onde. Men der kan det ende når politikerne ikke står for sine verdier, og prinsippene ikke spiller noen rolle.

– Og politikken er paradoksal: Den som forsøker å favne alt, risikerer til slutt å stå for stadig mindre.

