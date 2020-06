annonse

annonse

TV4 avslutter samarbeidet Alexander Bard på grunn av den svenske kjendisens uttalelser om Black Lives Matter-bevegelsen på Twitter.

Alexander Bard (59) er en svensk musiker, produsent og foreleser. Han holder foredrag om digitalisering i en global verden. Bard er dessuten tidligere popstjerne med det svenske bandet «Army of Lovers».

Men nå mister han jobben som jurymedlem på «Talang», den svenske utgaven av «Norske Talenter». Ifølge Aftonbladet er bakgrunnen er at Bard skrev på Twitter at «svarte personer burde skjerpe seg, studere hardt, gå på jobb, tjene sine egne penger, slutte å leve av velferden, slutte å lyve, komme seg ut av fengsel, og bli helter i stedet for selverklærte ofre».

If black lives want to matter, then black lives get their fucking shit together, study hard, go to work, make their own money instead of depend on welfare, stop lying, get out of prison, and become heroes instead of self-appointed victims for the world to laugh at. That matters!

— Alexander Bard (@Bardissimo) June 13, 2020